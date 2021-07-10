Оболонский райсуд Киева открыл производство по делу о возвращении городу помещения ЗАГСа

Его стоимость более 10 млн гривен.

Оболонская окружная прокуратура Киева направила в суд исковое заявление о возвращении территориальной общине технических помещений Оболонского ЗАГСа стоимостью более 10 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В прокуратуре рассказали, что физическое лицо на основании незаконных соглашений приобрело право собственности на недвижимое имущество, которое является коммунальной собственностью территориальной общины - помещения технического подвала площадью 770 кв. метров на проспекте Оболонском в Киеве .

В дальнейшем указанная недвижимость была отчуждена по договору купли-продажи другому физическому лицу.

"С целью восстановления нарушенных прав территориальной общины, окружной прокуратурой заявлен иск в суд об отмене государственной регистрации права собственности, признании сделки недействительной и истребовании нежилого помещения", - говорится в сообщении.

Оболонский райсуд открыл производство по этому делу.

Напомним, Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил законность решения суда первой инстанции, который признал недействительными результаты аукциона по продаже имущества государственного предприятия "Национальная кинематека Украины".