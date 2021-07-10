Китайский полупроводниковый холдинг Tsinghua Unigroup оказался на грани банкротства

Китайская технологическая компания, специализирующаяся на полупроводниковой продукции, Tsinghua Unigroup подтвердила, что один из её кредиторов обратился в суд с просьбой об открытии дела о банкротстве организации. Tsinghua Unigroup поддерживается государством и является материнской компанией целого ряда чипмейкеров, включая второго по величине китайского производителя микросхем UNISOC.

Китайский полупроводниковый холдинг Tsinghua Unigroup оказался на грани банкротства

Nikkei Asia

Компания заявила, что получила уведомление от Народного суда первой инстанции муниципалитета Пекина. Кредитор обратился в суд с заявлением, что Tsinghua Unigroup не выплачивает долг. Этот шаг последовал вслед за прекращением компанией выплат по кредиту в ноябре прошлого года. Tsinghua Unigroup заявила, что будет сотрудничать с судом в рамках проведения расследования, и готова обеспечить соблюдение прав кредитора в соответствии с законодательством. Кредитором выступает Huishang Bank, зарегистрированный в Гонконге, который представляет собой государственный банк среднего размера.

Tsinghua Unigroup в течение многих лет пользовалась поддержкой властей Китая, поскольку соответствовала амбициям Пекина по созданию мощной отечественной полупроводниковой промышленности. Компания привела к успеху крупного производителя микросхем памяти Yangtze Memory Technologies, который находится в шаге от того, чтобы бросить вызов лидерам рынка, таким как Samsung и Micron. Разработчик мобильных чипсетов UNISOC тоже достиг определённых успехов, выпуская довольно неплохие чипы для устройств бюджетного сегмента.

Китайский полупроводниковый холдинг Tsinghua Unigroup оказался на грани банкротства

Nikkei Asia

Вероятно, финансовые трудности вынудят компанию отменить планы по постройке заводов по производству флеш-памяти 3D NAND и чипов DRAM. Кроме того, Tsinghua Unigroup намерена продать часть своей доли в UNISOC, чтобы погасить долговые обязательства. Компания заявила, что её реструктуризация в судебном порядке не повлияет на статус юридического лица и бизнес дочерних предприятий. Уверенность в этом вселяет и то, что в здравии Tsinghua Unigroup заинтересованы власти Китая.

Сообщается, что дочерние компании Tsinghua Unigroup работают стабильно, а две из них — разработчик микросхем безопасности Unigroup Guoxin Microelectronics и Unisplendour Corporation, которая производит инфраструктуру для облачных вычислений, — сообщили о росте выручки в годовом исчислении на 50 и 30 процентов соответственно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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