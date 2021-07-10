ФОПы – в процессе ликвидации: ГНС ликвидирует регистрацию физлиц-предпринимателей

Государственная налоговая служба принялась за ликвидацию регистрации физлиц-предпринимателей. ФОПы ликвидируются без предварительных проверок и выяснения обстоятельств. Счет ликвидированным ФОПам уже идет на десятки тысяч.

О том, что происходит, объяснили в пресс-службе ГНС. Оказывается "под нож" идут предприятия, которые длительное время не осуществляли никакой хозяйственной деятельности и при этом от них давно не поступают никакие платежи. Для того, чтобы убедиться в том, что предприятие не проводит хозяйственной деятельности, вовсе не обязательно проводить проверку всех этих ФОПов, говорят в налоговой службе.

Существует стандартный набор признаков, по которым можно определить, что "пациент скорее мертв, чем жив". А, следовательно, сам ФОП не укрывается от налогов, а просто платить ему налоги не с чего.

ГНС разработала и утвердила Методические рекомендации по организации комиссий, которые решают, насколько целесообразно проводить проверки ФОПов в связи с прекращением или вообще не поступлением платежей от них. Ведь многие граждане регистрировались в свое время как ФОПы "по случаю", имея в планах дальнейшее занятие предпринимательской деятельностью. Однако что-то у них не получилось, или они в самом начале отказались от этой затеи.

Таким образом, предприятия нет, налоги от него не поступают, а государство тешит себя напрасными иллюзиями, что у него есть еще один налогоплательщик. Сейчас такие предприятия ГНС решила снять с регистрации, чтобы посмотреть, сколько реально есть в стране "боевых штыков", способных давать бюджет хоть какой-то взнос.

"В течение января – июня 2021 года указанными выше комиссиями рассмотрено 112,7 тыс. выводов допроверочного анализа относительно нецелесообразности проведения проверки, по результатам рассмотрения которых 82,4 тыс. физических лиц сняты с учета в контролирующих органах без проведения документальных проверок", - говорится в сообщении.

При этом, как пишет пресс-служба, остается еще немало ФОПов, которые подали в ГНС заявления о снятии их с налогового учета, и по которым будут решатьсчя вопросы в ближайшее время.