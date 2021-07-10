Налог на огород: В Минфине разъяснили, что за этим кроется

Слухи о дополнительных платежах с землепользователей, которые якобы предусмотрены в нашумевшем законопроекте №5660, сильно преувеличены. На самом деле, никакой дополнительный налог на огород там не предусмотрен.

Налог на огород: в Минфине рассказали детали платы за пользование землей

Минфин поспели успокоить украинских мелких фермеров и владельцев огородных участков. Никаких нового налога на огород не будет.

"Прежде всего, успокоим рядовых граждан. Приусадебных участков и огородов эти нововведения не коснутся", - говорится в сообщении Минфина.

Однако при этом в законопроекте все же предусмотрены "минимальные налоговые обязательства" (МНО), которые лягут на плечи владельцев земельных участков. Размер МНО будет рассчитываться в зависимости от величины нормативной денежной оценки каждого конкретного земельного участка, а также от минимального дохода, который владелец может получить с этого участка.

Налог на огород: в Минфине рассказали детали платы за пользование землей

При этом в Минфине утверждают, что по сути этот новый денежный сбор с владельцев земельных участков "никоим образом не является дополнительным налогом или сбором". Дескать, то, что в народе поторопились назвать налогом на огород, вводят как средство для борьбы с теневой арендой земли.

В правительстве предполагают, что в Украине общая площадь такой земли, которая находится в теневой аренде, составляет 8,4 миллиона гектара.

"Если физическое лицо – собственник земельного участка сдает ее в официальную аренду, то МНО для него вообще не рассчитывается. В этом случае налоги должен платить непосредственно арендатор", – разъяснили суть своего плана в Минфине.


Марченко Любов, Тудей

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