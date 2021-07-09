Ирландия выступила против глобального единого налога для IT-гигантов

Правительство Ирландии выступило против единого глобального налога на прибыль для IT-гигантов, который предложили страны G7 в прошлом месяце. Власти опасаются, что после принятия этого решения, компании начнут выводить свой бизнес из страны. Об этом пишет The New York Times.

Ирландия выступила против глобального единого налога для IT-гигантов

Источник: Stock On Deals

Как пишет издание, Ирландия считает инициативу угрозой национальной безопасности. Страна с 1990-х стала пристанищем IT-гигантов, таких как Apple, Twitter, Facebook и Google благодаря более мягкому налоговому климату. Благодаря этому, государство получило многомиллиардные инвестиции, образовав у себя сотни тысяч рабочих мест. Образовавшийся за счёт особенностей законодательства экономический бум получил название «Кельтский тигр». Сейчас местные резиденты обязаны платить всего 12,5 % налогов, а также могут избежать уплаты налогов в других странах.

Исполнительный директор Tax Justice Network Алекс Кохэм (Alex Cobham) назвал Ирландию «налоговой гаванью Европы», отметив, что сопротивление страны против единого налога выглядит логичным. По его мнению, власти будут защищать текущую модель налогообложения всеми возможными способами.

Ирландия стала одной из девяти стран, которая выступила против изменения налогообложения IT-гигантов, наравне с Барбадосом, которая также известна низкой налоговой ставкой. Как отмечает издание, несмотря на защитную позицию, поведение страны может выглядеть как стремление лишить остальные страны их справедливой доли налогов.

Напомним, что идея о создании единого налога для IT-гигантов всплыла в начале июня. Сначала договорённостей достигли главы стран совета G7. Согласно условиям, объём налога составит не менее 15 %. К началу июля стало известно, что на условия согласились уже 130 государств. Единый налог будет действовать для 100 крупнейших IT-корпораций планеты, включающих Apple, Google, Microsoft и других.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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