КГГА разрешила реконструировать усадьбу Терещенко в офисный центр

150-летнее здание на бульваре Тараса Шевченко имеет статус памятника архитектуры.

КГГА разрешила реконструировать усадьбу Терещенко в офисный центр
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации позволил реконструировать 150-летнюю усадьбу семьи Терещенко на бульваре Тараса Шевченко, 34/11, в офисный центр. Объект имеет статус памятника архитектуры.

Об этом сообщила экс-депутатка Киевского городского совета Елена Терещенко, чей муж Мишель Терещенко является наследником усадьбы. По ее словам, Киевская прокуратура узнала, что еще в 2020 году КГГА утвердила проект реконструкции объекта.

"Преступный проект запрещенной законодательством перестройки (реконструкции) бесценной памятники архитектуры, предусматривающей надстройку и перестройку зданий усадьбы под офисный центр, в результате которой эта жемчужина архитектуры работы Краузе полностью потеряет свою аутентичность. То есть чиновниками КГГА согласованно уничтожение Усадьбы Терещенко", - отметила Терещенко.

Особняк в стиле неоготика построили в 1874-1875 годах по проекту киевского архитектора Андрея-Фердинанда Краусса. Памятник архитектуры поставлено на учет решением Киевсовета в 1986 году. В 1998 году взято на учет также флигель как ново выявленный объект культурного наследия.

По данным расследования "Схемы", в 2004 году киевские власти объявили конкурс потенциальных инвесторов для усадьбы. Победителем выбрали "Укрнефть". Уже вскоре после заключения инвестиционного договора с городом "Укрнефть” передала свои права на дом "Центрэлеватормлинбуду". Эту компанию к конкурсу не допустили.

В 2007 году усадьбу, площадь которой составляет более 1000 квадратных метров, передали ОАО "Центрэлеватормлинбуду" по инвестиционному договору, в том числе с условием провести реставрацию памятника. Однако здание до сих пор находится в запущенном состоянии и разрушается. Это может привести к его фактическому уничтожению.

В июне этого года прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть здание в коммунальную собственность. Правоохранители установили, что в 2008 году между структурными подразделениями КГГА и частным обществом заключено "ничтожные сделки, которыми памятник фактически передано в частную собственность вне приватизационной процедуре".

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