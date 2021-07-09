Годовая инфляция в Украине второй месяц подряд осталась на высоком уровне 9,5%

Растительное масло уже на 80% дороже, чем год назад.

Инфляция на потребительском рынке Украины в июне 2021 года составила 9,5% (год к году), на этом уровне она находится второй месяц подряд.

Об этом говорится в данных Госкомстата, обнародованных в пятницу.

По сравнению с маем 2021 года на потребительском рынке зафиксировали рост цен на 0,2%.

Начало лета привело к резкому падению цен на яйца (на 16%) и удешевлению фруктов (на 2,8%) и овощей (на 1,3%). В то же время продолжило дорожать подсолнечное масло (уже на 80% дороже, чем прошлым летом), а также рыба, макаронные изделия, мясо, масло, сахар, безалкогольные напитки.

В январе-июне инфляция составила 6,4%.

Напомним, что инфляция сейчас выше, чем ожидали в Национальном банке. Регулятор считает, что инфляционное давление еще несколько месяцев будет значительным, но осенью начнется ее замедление ввиду постепенного исчерпания эффекта низкой базы сравнения, лучших урожаев и стабилизирующего влияния монетарной политики.

В первом полугодии 2022 года, по расчетам Нацбанка, инфляция вернется к целевому уровню 5%.