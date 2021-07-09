Северодонецкий Азот нарастил выпуск удобрений на 61%

ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот" (Луганская обл.), входящее в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, в первом полугодии 2021 года выпустило 534,7 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 61% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщило предприятие в четверг.



"В предприятие вкладываются крупные капитальные инвестиции, мы растем и постепенно выходим из кризиса. Восстановление полного цикла по выпуску минеральных удобрений в марте прошлого года дало возможность запустить основные производственные площадки. Сейчас мы уже видим результат", – отметил замглавы правления ЧАО Валентин Голубев, цитируемый в сообщении.



По данным предприятия, за шесть месяцев этого года увеличился выпуск аммиачной селитры на 18% – до 226,67 тыс. тонн, КАС (карбамидо-аммиачной смеси) – в 5,5 раза, до 70,21 тыс. тонн, тогда как производство аммиака водного технического сократилось на 61,5% – до 1,27 тыс. тонн.



Помимо этого, в первом полугодии 2021 года "Азот" нарастил производство аммиака в 2,3 раза по сравнению с первым полугодием 2020 года – до 355,54 тыс. тонн, карбамида – вдвое, до 236,55 тыс. тонн, диоксида углерода жидкого – в 1,6 раза, до 5,32 тыс. тонн.



По словам В.Голубева, загрузить предприятие на 100% не позволяют значительные объемы импорта удобрений из Беларуси, Литвы, Польши и Грузии. При этом существующее эмбарго на удобрения из РФ не до конца эффективно, поскольку эти удобрения попадают на территорию Украины как товар из другой юрисдикции под видом импорта из других стран.



По данным Group DF, с момента восстановления полного цикла выпуска минудобрений весной 2020 года "Северодонецкое объединение "Азот" планомерно увеличивает загрузку технологических производств. Осенью 2020 года было запущено одно отделение цеха производства карбамида-2, в марте 2021 года, после многолетнего простоя, возобновил работу цех производства аммиака 1-Б.



Предприятие напомнило, что инвестиции в него в 2020 году составили 101,04 млн грн. Значительная часть средств была направлена на возобновление работы технологического оборудования и коммуникаций цехов производства аммиака и карбамида.



Как сообщалось, "Северодонецкий "Азот" включает в себя цех по производству аммиака 1-А (мощность – 1700 тонн/сутки) и 1-Б (1360 тонн/сутки), цех мочевины (карбамида) (1200 тонн/сутки), цех азотной кислоты (1440 тонн/сутки), цех по выпуску аммиачной селитры (1550 тонн/сутки), другие структурные подразделения.



ЧАО в 2020 году выпустило 843,16 тыс. тонн минеральных удобрений, в числе которых 444,38 тыс. тонн аммиачной селитры; 352,04 тыс. тонн карбамида; 4,42 тыс. тонн аммиака водного технического; 42,32 тыс. тонн КАС.



ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот" – одно из крупнейших украинских химических предприятий, с 2011 года, входит в Group DF. Основное направление работы – производство минеральных азотных удобрений.



Холдинг Ostchem объединяет азотные предприятия "Ривнеазот", "Северодонецкое объединение "Азот", черкасский "Азот", розничного оператора Ostсhem.

