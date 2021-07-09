Государство сделало оборонных заказов почти на 15 млрд грн

По состоянию на 1 июля государственные заказчики в рамках выполнения оборонного заказа заключили 12 и продлили действие 147 контрактов на общую сумму почти 15 млрд грн.



Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, передает корреспондент Укринформа.



"В выполнении государственного оборонного заказа участвуют 14 заказчиков. Общий объем финансирования государственного оборонного заказа на 2021 год составляет 27,109 млрд грн. По состоянию на 1 июля 2021 года государственные заказчики заключили и пролонгировали 159 госконтрактов на общую сумму почти 15 млрд грн, что составляет 55% от общего объема финансирования, предусмотренного на 2021 год", - сказал О.Уруский.



По его словам, из этих контрактов в 2021 году подписано 12 контрактов на 125 млн грн, пролонгировано - 147 контрактов на 14,7 млрд грн. Уруский отметил, что ситуация с малым количеством новых подписанных контрактов и большим количеством продленных требует дополнительного анализа.



Министр сообщил, что новые контракты заключали Министерство обороны, Главное управление разведки Минобороны, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки, Госспецсвязь.



В соответствии с заключенными контрактами, предприятиям-поставщикам уже уплачено 10,322 млрд грн, что составляет 70% от общей суммы заключенных контрактов. Выполнено работ и услуг, предоставлено продукции на сумму 2,587 млрд грн, 70% которых предоставлено по предоплате, проведенной в 2020 году.



По словам чиновника, планирование оборонного заказа на 2022-2024 годы уже будет выполняться согласно закону об оборонных закупках.



Как сообщалось, по состоянию на 1 июня Министерство обороны Украины выполнило финансовые обязательства на 68,7% от общего финансового ресурса государственного оборонного заказа 2021 года, исполнителям было выплачено 67,8% средств от взятых финансовых обязательств.



