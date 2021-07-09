Цены на газ на спотовом рынке Европы опять пошли вверх

Цены на газ на спотовом рынке Европы опять пошли вверх

Цены на газ на спотовом рынке Европы после кратковременного падения ниже 400 долл. за тысячу кубометров, вернулись к росту. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает профильное издание Angi.

Так, стоимость газа с поставкой в 9 июля на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 417 долл. за тысячу кубометров. При этом предыдущие две торговые сессии контракт "на день вперед" дешевел, опустившись в 7 июля до примерно 399 долл. за тысячу кубометров. Своего максимума контракт достиг 5 июля, поднявшись до 466 долл. за тысячу кубометров.

Как сообщалось, 5 июля, по всей Европе прошли аукционы бронирования на газотранспортные мощности на ближайший и последующие годы ("газовый год" начинается 1 октября).

Аукцион на дополнительные "твердые" газотранспортные мощности по прокачке газа через Украину (9,8 млн куб. м в сутки) проводился в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта (40 млрд куб. м на год – это 109 млн куб. м в сутки). Польский газотранспортный оператор Gas System выставил мощности газопровода "Ямал-Европа" в 79 млн куб. м в сутки. Однако "Газпром" отказался приобретать предложенную на обоих аукционах мощность.

Напомним, на минувшей неделе спотовая цена газа в Европе преодолела отметку в 450 долл. за тысячу кубометров после отказа "Газпрома" от бронирования дополнительных газотранспортных мощностей через Украину на июль, когда поставки газа в ЕС сократяся из-за планового ремонта других газопроводов. "Ямал-Европа" остановился 6 июля, с 13 июля остановится "Северный поток".

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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