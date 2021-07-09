На Didi подали в суд недовольные инвесторы из США

Китайский сервис такси Didi столкнулся с исками американских инвесторов после того, как действия китайского правительства привели к падению акций компании, — говорится в сообщении BBC . Два иска пришли через неделю после дебюта компании на Нью-Йоркской бирже.

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Почему упала стоимость компании

Стоимость компании на американском рынке упала на 20% после требования китайского регулятора убрать приложение из магазинов. Управление по вопросам киберпространства Китая (CAC) объяснило свое решение тем, что приложение нелегально собирало персональные данные пользователей.

Иски были поданы в федеральные суды в Нью-Йорке и Лос-Анджелеса 6 июля. Они обвиняют Didi в том, что компания не сообщила о переговорах с китайскими властями о законах и регуляциях, связанных с кибербезопасностю. Иски направлены против CEO компании Вэй Ченга и нескольких других менеджеров. Ключевые андеррайтеры, участвовавшие в продаже акций компании — Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan Chase также фигурируют в качестве ответчиков.

Компания, которая провела второе по объему IPO среди игроков из Китая — $4.4 млрд, только во вторник потеряла около $ 15 млрд в цене.

Согласно источникам Bloomberg, китайские регуляторы просили Didi отложить продажу акций по соображениям кибербезопасности еще три месяца назад.

В проспекте ценных бумаг Didi, опубликованном перед IPO, компания предупреждала потенциальных инвесторов, что возможность защиты их прав «через суды США может быть ограничена, поскольку мы инкорпорированы по законам Каймановых островов».

Документ также упоминает о некоторых регуляторных рисках деятельности, но не дает никаких оснований ожидать, что CAC начнет расследование в отношении компании и запретит принимать новых пользователей.

Контекст

Основанная в 2012 году, служба такси DiDi — очень популярна в китайских городах. В среднем, около 20 млн поездок заказываются за день через приложение.

Didi, Goldman, Morgan Stanley и JPMorgan пока не ответили на запрос BBC о комментариях.