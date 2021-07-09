"Винницаоблэнерго" опровергла информацию о краже электроэнергии майнерами

В СБУ заявляют, что оперируют цифрами и фактами и имеют аргументированные доказательства.

"Винницаоблэнерго" опровергла информацию о краже электроэнергии майнерами
Ілюстративне фото

Энергетическая компания "Винницаоблэнерго" заявила, что фактов краж электроэнергии из сетей не зафиксировано.

Об этом говорится в обнародованном пресс-службой компании заявлении после информации о том, что СБУ разоблачила незаконный отбор больших объемов электрической энергии в Виннице.

"Официально заявляем, что наша компания не имеет никакого отношения к любой противоправной деятельности. В помещениях, принадлежащих нашей компании, никогда не работало оборудование предназначенное для майнинга криптовалют", - говорится в заявлении.

В то же время в компании подтвердили, что на территориях, прилегающих к АО "Винницаоблэнерго", 7 июля проводились следственные действия.

"Специалисты нашей компании вместе с представителями управления Госэнергонадзор в Винницкой области были привлечены в качестве экспертов. В ходе обследования представителями контролирующего органа не было обнаружено никаких фактов краж электроэнергии. Поэтому информация о многомиллионных кражах электроэнергии не соответствует действительности", - отмечают в "Винницаоблэнерго" .

Отмечается, что руководство АО "Винницаоблэнерго" активно сотрудничает со следствием и заинтересовано в установленные всех фактов и наказании виновных лиц.

Вчера СБУ сообщила о разоблачении в Виннице крупнейшей в истории Украины подпольной майнинговой фермы. По данным спецслужбы, крипту "добывали" на территории "Винницаоблэнерго".

По предварительным выводам специалистов, ежемесячная сумма убытков от такой деятельности может составлять от 5 до 7 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 188-1 Уголовного кодекса - самовольное использование электрической энергии. Во время обысков было изъято 3800 игровых приставок, более 500 видеокарт, 50 процессоров, черновую документацию, блокноты, телефоны, флешки.

В пресс-центре Службы безопасности Украины заявили, что СБУ оперирует цифрами и фактами и имеет аргументированные доказательства масштабных краж электроэнергии на АО "Винницаоблэнерго".

"Сейчас проводятся следственные действия, в рамках которых устанавливаются новые факты возможных противоправных схем вокруг этого общества. То есть позиция СБУ будет отражена в доказательной базе производства", - заявили в пресс-центре.

По информации источников LB.ua в правоохранительных органах, один из директоров разоблаченной "криптофермы" имеет родственные связи с руководством "Винницаоблэнерго". А именно является кумом руководителя.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Энергомашспецсталь отправила заказчикам 1 782 тонны готовой металлопродукцииЭнергомашспецсталь отправила заказчикам 1 782 тонны готовой металлопродукции
Золото упало рекордно низко, но обещает вернуть $1900-2000 за унцию к концу годаЗолото упало рекордно низко, но обещает вернуть $1900-2000 за унцию к концу года
Основатели платежного сервиса Wise стали миллиардерами после успешного ІРООснователи платежного сервиса Wise стали миллиардерами после успешного ІРО
Barclays запретил клиентам из Британии отправлять средства на BinanceBarclays запретил клиентам из Британии отправлять средства на Binance
Цены на газ в Украине впервые в истории превысили 15 тысяч за 1 тысячу кубовЦены на газ в Украине впервые в истории превысили 15 тысяч за 1 тысячу кубов
Блок рекламы


Похожие новости
Минэнерго пригрозило "черным списком" за злоупотребления на рынке электроэнергииМинэнерго пригрозило "черным списком" за злоупотребления на рынке электроэнергии
АМКУ проверит участников рынка электроэнергии на предмет сговораАМКУ проверит участников рынка электроэнергии на предмет сговора
Цена электроэнергии на РСВ падает третий день подряд. Сегодня почти на 36% по сравнению с 3 июлемЦена электроэнергии на РСВ падает третий день подряд. Сегодня почти на 36% по сравнению с 3 июлем
НКРЭКУ обратилась в АМКУ из-за монопольного злоупотребления трейдера Ахметова на рынке электроэнергииНКРЭКУ обратилась в АМКУ из-за монопольного злоупотребления трейдера Ахметова на рынке электроэнергии
Экспорт электроэнергии в мае в 13 раз превысил объем импортаЭкспорт электроэнергии в мае в 13 раз превысил объем импорта
Выпуск алюминия в Китае немного сократится из-за дефицита электроэнергииВыпуск алюминия в Китае немного сократится из-за дефицита электроэнергии
С помощью ВИЭ произведут электроэнергии на 51 млрд грнС помощью ВИЭ произведут электроэнергии на 51 млрд грн
Украина запретила импорт электроэнергии из РоSSии и БеларусиУкраина запретила импорт электроэнергии из РоSSии и Беларуси
Центрэнерго планирует продавать до 90% электроэнергии на биржеЦентрэнерго планирует продавать до 90% электроэнергии на бирже
"Сумыоблэнерго" потребует от СБУ опровергнуть информацию о "коррупционной схеме на 80 млн грн""Сумыоблэнерго" потребует от СБУ опровергнуть информацию о "коррупционной схеме на 80 млн грн"
Последние новости
Подгружаем последние новости