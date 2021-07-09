"Винницаоблэнерго" опровергла информацию о краже электроэнергии майнерами

В СБУ заявляют, что оперируют цифрами и фактами и имеют аргументированные доказательства.

Энергетическая компания "Винницаоблэнерго" заявила, что фактов краж электроэнергии из сетей не зафиксировано.

Об этом говорится в обнародованном пресс-службой компании заявлении после информации о том, что СБУ разоблачила незаконный отбор больших объемов электрической энергии в Виннице.

"Официально заявляем, что наша компания не имеет никакого отношения к любой противоправной деятельности. В помещениях, принадлежащих нашей компании, никогда не работало оборудование предназначенное для майнинга криптовалют", - говорится в заявлении.

В то же время в компании подтвердили, что на территориях, прилегающих к АО "Винницаоблэнерго", 7 июля проводились следственные действия.

"Специалисты нашей компании вместе с представителями управления Госэнергонадзор в Винницкой области были привлечены в качестве экспертов. В ходе обследования представителями контролирующего органа не было обнаружено никаких фактов краж электроэнергии. Поэтому информация о многомиллионных кражах электроэнергии не соответствует действительности", - отмечают в "Винницаоблэнерго" .

Отмечается, что руководство АО "Винницаоблэнерго" активно сотрудничает со следствием и заинтересовано в установленные всех фактов и наказании виновных лиц.

Вчера СБУ сообщила о разоблачении в Виннице крупнейшей в истории Украины подпольной майнинговой фермы. По данным спецслужбы, крипту "добывали" на территории "Винницаоблэнерго".

По предварительным выводам специалистов, ежемесячная сумма убытков от такой деятельности может составлять от 5 до 7 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 188-1 Уголовного кодекса - самовольное использование электрической энергии. Во время обысков было изъято 3800 игровых приставок, более 500 видеокарт, 50 процессоров, черновую документацию, блокноты, телефоны, флешки.

В пресс-центре Службы безопасности Украины заявили, что СБУ оперирует цифрами и фактами и имеет аргументированные доказательства масштабных краж электроэнергии на АО "Винницаоблэнерго".

"Сейчас проводятся следственные действия, в рамках которых устанавливаются новые факты возможных противоправных схем вокруг этого общества. То есть позиция СБУ будет отражена в доказательной базе производства", - заявили в пресс-центре.

По информации источников LB.ua в правоохранительных органах, один из директоров разоблаченной "криптофермы" имеет родственные связи с руководством "Винницаоблэнерго". А именно является кумом руководителя.