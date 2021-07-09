Европейский центральный банк установил новую цель по инфляции — 2%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил пересмотреть инфляционное таргетирование и позволить потребительским ценам превышать запланированную ранее цель в 2%, когда это будет необходимо, сообщает CNBC.

Европейский центральный банк установил новую цель по инфляции — 2%
Фото: dw.com

Пересмотр — первый с 2003 года — был запланирован еще на прошлый год, но его перенесли из-за коронакризиса. Его главная идея — адаптировать политику и методы ЕЦБ для достижения главной цели учреждения — ценовой стабильности.

Сейчас цель ЕЦБ — достичь уровня инфляции «близко к, но менее 2%». Новый план предусматривает инфляцию на уровне 2% при разрешенном превышении.

«Совет управляющих считает, что ценовая стабильность лучше всего поддерживается при 2% инфляционном таргетировании в среднесрочной перспективе. Этот целевой показатель симметричный, то есть отклонение в любую сторону — нежелательны», — заявил ЕЦБ.

На пресс-конференции президент ЕЦБ Кристин Лагард также отметила, что незначительные временные отклонения допустимы, но долгосрочные значительные отклонения потребуют решительных действий. Она также заявила о новом пересмотре политики в 2025 году.

Ближайшая встреча управляющего совета по имплементации этой стратегии состоится 22 июля.

Какие будут последствия

«Теоретически изменение целевого показателя с „чуть ниже 2%“ до просто 2% и переход от ограничения „чуть ниже 2%“ к симметричному подходу, который непосредственно разрешает временные превышения, повысит целевой уровень инфляции и таким образом сигнализирует о смягчении политики», — отметил Хольгер Шмидинг, экономист Berenberg Bank.

«На практике мы не думаем, что это приведет к существенным изменениям, ведь у большинства членов совета и так была такая цель. Новая стратегия лучше соответствует политике других центральных банков» — Хольгер Шмидинг

Федеральный резерв США также объявил в прошлом году, что позволит инфляции разогнаться, чтобы активизировать рынок труда и экономическое оживление.

Усилия ЕЦБ направлены на изменение политики после долгого периода низкой инфляции. Это будет особенно актуально в последующие месяцы, ведь с выходом Еврозоны из коронакризиса ожидается ускорение инфляции.

В июньском прогнозе ЕЦБ заявлял, что инфляция может достичь 1,9% к концу года. Последние данные показали, что цены превысили этот показатель, но ЕЦБ считает, что этот рост — временный и инфляция не будет превышать 2% в ближайшем будущем.

Учитывая климатические риски

Кристин Лагард заявила, что ей близка проблема изменения климата и она стремится вывести европейский центробанк на более «зеленый» путь. Так, в обзоре политики указано, что ЕЦБ скорректирует свою работу, чтобы учитывать климатические риски, в том числе при принятии решения о покупке корпоративных облигаций.

Центральный банк заявил, что будет раскрывать информацию, связанную с изменениями климата, в рамках своей программы приобретения корпоративных активов к первому кварталу 2023 года.

ЕЦБ также будет рассматривать риски изменения климата при пересмотре того, какие активы можно считать залогом, что увеличит способность включать климатический риск во все макроэкономические оценки центробанка.

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