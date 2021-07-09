Рынок земли добавит $10 миллиардов инвестиций и увеличит ВВП на 2% — Шмыгаль

Благодаря запуску рынка земли в правительстве ожидают дополнительные инвестиции в объеме около $10 млрд. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на Конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе, сообщает Укринформ.

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«Рынок фактически начал свою работу, и я убежден, что в течение следующего года он будет иметь очень хорошие перспективы, очень хорошее развитие и даст важный толчок для развития экономики. Мы ожидаем до $10 млрд дополнительных инвестиций в связи с началом работы рынка сельскохозяйственных земель», — сказал Шмыгаль.

По оценкам Всемирного банка, снятие моратория на продажу земли приведет к увеличению ВВП Украины почти на 2%.

Ранее

Министерство аграрной политики и продовольствия сообщило, что с момента запуска рынка земли, с 1 июля, были осуществлены 322 земельные сделки. Больше всего их осуществили в Винницкой и Полтавской областях — по 39 операций. Меньше всего — в Николаевской и Запорожской областях (соответственно 1 и 2).