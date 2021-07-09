Израильский стартап, вырастивший мясо в космосе, привлек более $100 миллионов

Израильский стартап Aleph Farms привлек $105 млн по итогам очередного раунда финансирования. Об этом пишет Bloomberg.

Израильский стартап, вырастивший мясо в космосе, привлек более $100 миллионов
Фото: 3dnatives.com

Раунд финансирования

Компания известна тем, что в 2019 году вырастила искусственное мясо в космосе, а в 2021-м первой в мире напечатала на 3D-принтере стейк рибай.

Aleph Farms планирует вывести свою искусственно выращенную говядину на рынок уже в следующем году.

Этот раунд финансирования — один из крупнейших в зарождающейся отрасли клеточного сельского хозяйства, отмечает Bloomberg. В этой отрасли не осуществляется забой животных, а мясо (курицу и говядину) выращивают из клеток.

Сейчас в мире насчитывается более 70 компаний по производству клеточного мяса, а по прогнозам консультантов из Kearney, к 2040 году эта отрасль составит до 35% мирового рынка мяса объемом $1,8 трлн.

По данным исследовательской компании Dealroom, благодаря новым инвестициям общий объем финансирования компании составляет более $118 млн, что делает Aleph Farms третьим стартапом в отрасли по этому показателю.

Гендиректор Aleph Farms Дидье Тубиа рассказал агентству, что компания продолжает «очень агрессивно реализовывать план сокращения затрат», чтобы искусственное мясо сравнялось по стоимости с обычным. Стартап планирует достичь этого в течение пяти лет с момента выхода на рынок, а также завершить строительство завода к концу 2021 года.

Aleph Farms хочет продавать свою продукцию ресторанам и ведет переговоры с регулирующими органами в нескольких странах. В компании отметили, что благодаря партнерству с базирующейся в Абу-Даби DisruptAD компания Aleph Farms может создать в эмирате завод, продукция которого будет поставляться в ОАЭ и страны Персидского залива.

Кто инвестор

Основными инвесторами в последнем раунде стали фонд L Catterton и компания DisruptAD.

В компанию также вложились продовольственные и мясные компании Thai Union Group, BRF SA, CJ CheilJedang Corp. и Cargill. Деньги пойдут на коммерциализацию культивируемых стейков из говядины, расширение производства и ассортимента продукции.

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