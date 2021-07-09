Совет директоров МВФ одобрил дополнительную эмиссию СПЗ на $650 млрд, из которых Украина может получить $2,7 млрд
Деньги планируют распределить до конца августа.
Совет директоров Международного валютного фонда одобрил дополнительную эмиссию специальных прав заимствования на 650 млрд долларов.
Об этом сообщается на сайте МВФ.
"Исполнительный совет МВФ вчера согласился с моим предложением о новом общем распределении СДР в размере, эквивалентном 650 млрд долларов США, - крупнейшем распределении в истории МВФ - для удовлетворения долгосрочных глобальных потребностей в резервах в ходе самого глубокого кризиса со времен Великой депрессии. Я представлю предложение о новом распределении СДР Совету управляющих МВФ для рассмотрения и утверждения. В случае утверждения, мы предполагаем, что распределение СДР будет завершено до конца августа", - заявила директор МВФ Кристалина Георгиева.
Деньги от дополнительной эмиссии СДР получат все члены МВФ. Глава Национального банка Кирилл Шевченко говорил, что Украина может получить 2,7 млрд долларов из 650 млрд долларов антикризисной помощи МВФ.
По словам Георгиевой, предыдущая эмиссия СДР в 2009 году "внесла значительный вклад в восстановление после мирового финансового кризиса, и я уверена, что это новое распределение окажет такое же благотворное влияние и сейчас".
Она также сообщила, что планирует просить более богатых членов МВФ добровольно передать бедным странам часть своих СДР, чтобы помочь им в восстановлении после пандемии.
Напомним, что Украина уже больше года не может получить деньги МВФ по кредитной программе stand-by на 5 млрд долларов. Первый и пока единственный транш по действующей кредитной программе stand by в размере 2,1 млрд долларов Украина получила в июне 2020 года.
Этой зимой в Украине работала онлайн-миссия МВФ, но решение о пересмотре программы и выделении нового транша так и не было принято.