Совет директоров МВФ одобрил дополнительную эмиссию СПЗ на $650 млрд, из которых Украина может получить $2,7 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил дополнительную эмиссию специальных прав заимствования на 650 млрд долларов.

Об этом сообщается на сайте МВФ .

"Исполнительный совет МВФ вчера согласился с моим предложением о новом общем распределении СДР в размере, эквивалентном 650 млрд долларов США , - крупнейшем распределении в истории МВФ - для удовлетворения долгосрочных глобальных потребностей в резервах в ходе самого глубокого кризиса со времен Великой депрессии. Я представлю предложение о новом распределении СДР Совету управляющих МВФ для рассмотрения и утверждения. В случае утверждения, мы предполагаем, что распределение СДР будет завершено до конца августа", - заявила директор МВФ Кристалина Георгиева.

Деньги от дополнительной эмиссии СДР получат все члены МВФ . Глава Национального банка Кирилл Шевченко говорил, что Украина может получить 2,7 млрд долларов из 650 млрд долларов антикризисной помощи МВФ .

По словам Георгиевой, предыдущая эмиссия СДР в 2009 году "внесла значительный вклад в восстановление после мирового финансового кризиса, и я уверена, что это новое распределение окажет такое же благотворное влияние и сейчас".

Она также сообщила, что планирует просить более богатых членов МВФ добровольно передать бедным странам часть своих СДР, чтобы помочь им в восстановлении после пандемии.

Напомним, что Украина уже больше года не может получить деньги МВФ по кредитной программе stand-by на 5 млрд долларов. Первый и пока единственный транш по действующей кредитной программе stand by в размере 2,1 млрд долларов Украина получила в июне 2020 года.