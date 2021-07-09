В первом полугодии украинцы продали на 1,25 млрд долл больше , чем купили

В первом полугодии украинцы продали на 1,25 млрд долл больше , чем купили

Чистое предложение иностранной валюты со стороны населения Украины в январе-июне составило $1,25 млрд, сообщил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

"В сегменте операций физлиц с инвалютой продолжает наблюдаться устойчивое преобладание предложения иностранной валюты над спросом. Чистая покупка банками иностранной валюты у физических лиц в июне составила $329 млн (в эквиваленте), а за 6 месяцев 2021 года - $1,25 млрд", – написал он в Facebook в пятницу.

Как сообщалось, чистое предложение иностранной валюты населением Украины в марте составило $182 млн, а в апреле – $422 млн.

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