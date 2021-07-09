США добавят десять новых китайских компаний в чёрный список

В рамках торговой войны между США и КНР администрация президента США Джо Байдена (Joe Biden) намерена пополнить чёрный список китайских компаний, попавших под санкции, десятью новыми «провинившимися». Главный предлог — предполагаемые нарушения прав человека в некоторых регионах КНР.

США добавят десять новых китайских компаний в чёрный список

reuters.com

Добавление коммерческих компаний и других организаций Министерством торговли США в чёрный список — часть мер администрации Байдена, призванных «привлечь к ответственности» Китай за нарушения прав человека — предполагаемый принудительный труд и повсеместную установку умных систем видеонаблюдения в Синьцзяне — китайском регионе, населённом уйгурским меньшинством.

Китай отрицает все обвинения, объясняя свои действия борьбой с сепаратистами и экстремистами, ответственными за разжигание розни между уйгурами и ханьцами (собственно китайцами).

По данным одного из источников, в чёрный список намерены добавить даже не десять, а 14 компаний и организаций. Имена компаний и структур пока неизвестны. Ожидается, что в пятницу санкции намерены наложить и на «фигурантов» из других стран.

Обычно попавшие в чёрный список бизнесы и организации нуждаются в получении лицензий от министерства торговли на покупку любых товаров в США и каждый раз проходят жёсткую проверку для получения разрешений.

В прошлом месяце Министерство торговли объявило о добавлении в чёрный список пяти компаний в связи с репрессиями в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В частности, под санкции попала занимающаяся выпуском солнечных панелей компания Hoshine Silicon Industry Co, которой запретили получать доступ к сырью, программному обеспечению и технологиям.

Подобные ограничения применяются не впервые. Ещё при администрации президента Трампа в 2019 году некоторые из ведущих китайских стартапов, связанных с разработкой систем искусственного интеллекта, внесли в чёрный список якобы за их участие в репрессиях в отношении китайских меньшинств.

Тогда Министерство торговли внесло в список 20 правоохранительных структур и восемь компаний, включая известную Hikvision, выпускающую оборудование для видеонаблюдения, а также лидеров на рынке технологий распознавания лиц — SenseTime Group Ltd и Megvii Technology Ltd.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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