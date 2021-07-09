Китай вытеснил Германию с 1 места в сфере экспорта продукции машиностроения

Германия больше не является мировым лидером в сфере экспорта продукции машиностроения, уступив первое место Китаю, сообщает Die Welt.



В 2020 году мировая торговля машинами и промышленным оборудованием оценивалась в 1,05 трлн евро, что примерно на 10% ниже результата за предыдущий год из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19. При этом доля Китая достигла 15,8% (165 млрд евро), в то время как ФРГ - снизилась до 15,5% (162 млрд евро), свидетельствуют данные Объединения немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования (VDMA).



В 2019 году ФРГ опережала КНР по доле в общемировом экспорте на 1,4 процентного пункта.



США в прошлом году сохранили третью позицию в списке крупнейших машиностроительных экспортеров (9,1%), на четвертом месте осталась Япония (8,6%), на пятом - Италия (6,7%). При этом доли всех этих стран на мировом рынке сократились.



"Китай выпускает столько промышленного оборудования, сколько США, Германия, Япония и Италия вместе взятые. Поэтому выход КНР на первое место по экспорту данной продукции был лишь вопросом времени", - отметил глава отдела внешней торговли VDMA Ульрих Аккерман.



МинПром