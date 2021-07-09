Лондон снова стал главным игроком на рынке торговли акциями в Европе

Лондон обошел Амстердам и вернул себе титул крупнейшего центра торговли акциями в Европе. Так, в июне 2021 года на различных лондонских фондовых площадках торговалось в среднем 8,92 млрд евро ($10,6 млрд) по сравнению с 8,8 млрд евро ($10,4 млрд) на разных площадках в Нидерландах, пишет ucap. io со ссылкой на Bloomberg.

Лондон снова стал главным игроком на рынке торговли акциями в Европе
Фото: broker-list.com

Динамика торговли

Для сравнения: в мае 2021 года средний дневной объем торгов в Амстердаме на разных площадках составил около 9,4 млрд евро (более $11 млрд), а в Лондоне — около 8,7 млрд евро ($10,3 млрд). Фактически Лондон вернул звание европейского центра торговли акциями в течение мая.

В Париже — третьем по величине европейском центре торговли акциями — объем ежедневных торгов ценными бумагами снизился с почти 6,1 млрд евро в мае до 5,8 млрд евро в июне.

Ранее

В середине февраля 2021 года Амстердам вытеснил Лондон и стал крупнейшим в Европе торговым центром акциями. Все произошло из-за того, что в британской столице в конце 2020 года завершился переходный период Brexit.

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