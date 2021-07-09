"Укрзализныця" разместила еврооблигации на $300 млн под 7,9% годовых

Деньги пойдут на возврат старых долгов.

"Укрзализныця" разместила еврооблигации на $300 млн под 7,9% годовых
Фото: Александр Рудоманов

Компания "Укрзализныця" в четверг, 8 июля, разместила пятилетние еврооблагации на сумму 300 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Укрзализныця первой из квазисуверенных компаний в постковидный период привлекает необеспеченное финансирование в размере 300 млн долларов США путем выпуска облигаций участия в займе в формате Reg S сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.

Ставка доходности по еврооблигациям - 7,875% годовых.

Привлеченные деньги будут направлены на рефинансирование существующего долга, поэтому выпуск облигаций не приведет к увеличению размера кредитного портфеля "Укрзализныци".

Привлечение финансирования организовано совместно лид-менеджерами и букраннерами выпуска J.P. Morgan и Dragon Capital.

Напомним, в апреле 2021 года рейтинговая служба S&P Global Ratings ухудшила кредитный рейтинг "Укрзализныци" с "B-" до "CCC" и поместила его в список CreditWatch с негативным прогнозом.

Это связано с высоким риском неплатежа по кредиту Сбербанка в размере 116 млн долларов, срок погашения которого приходился на 30 мая.

Однако в конце мая "Укрзализныця" и Сбербанк договорились об изменении графика погашения задолженности и улучшении условий этих кредитов. Компания заявила, что это сбалансировало денежный поток и нагрузку на ее ликвидность. После этого S&P изменило прогноз кредитного рейтинга компании на позитивный.

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