"Укрзализныця" разместила еврооблигации на $300 млн под 7,9% годовых

Компания "Укрзализныця" в четверг, 8 июля, разместила пятилетние еврооблагации на сумму 300 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Укрзализныця первой из квазисуверенных компаний в постковидный период привлекает необеспеченное финансирование в размере 300 млн долларов США путем выпуска облигаций участия в займе в формате Reg S сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.

Ставка доходности по еврооблигациям - 7,875% годовых.

Привлеченные деньги будут направлены на рефинансирование существующего долга, поэтому выпуск облигаций не приведет к увеличению размера кредитного портфеля "Укрзализныци".

Привлечение финансирования организовано совместно лид-менеджерами и букраннерами выпуска J.P. Morgan и Dragon Capital.

Напомним, в апреле 2021 года рейтинговая служба S&P Global Ratings ухудшила кредитный рейтинг "Укрзализныци" с "B-" до "CCC" и поместила его в список CreditWatch с негативным прогнозом.

Это связано с высоким риском неплатежа по кредиту Сбербанка в размере 116 млн долларов, срок погашения которого приходился на 30 мая.

Однако в конце мая "Укрзализныця" и Сбербанк договорились об изменении графика погашения задолженности и улучшении условий этих кредитов. Компания заявила, что это сбалансировало денежный поток и нагрузку на ее ликвидность. После этого S&P изменило прогноз кредитного рейтинга компании на позитивный.