Госпродпотребслужба передумала штрафовать "Новую почту" на 325 млн гривен

"Такого штрафа не будет. Потому что он неадекватен нарушению".

Глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая пообещала отменить штраф в размере 325 млн гривен, наложенный на "Новую почту" за разбитый аквариум и недовольного клиента.

Об этом она сообщила в фейсбуке.

"Вчера целый день занималась этим вопросом: проводила внутреннее расследование, ознакомилась с видеофиксацией, консультировалась с юристами. Разобрала ситуацию, как говорится, на молекулы. Теперь по результату. Такого штрафа не будет. Потому что он неадекватен нарушению. Юристы готовят соответствующее решение", - написала Магалецкая.

Она пообещала также разобраться с представителями Главного управления Госпродпотребслужбы, которые выписали такой большой штраф за такие мелкие нарушения.

"В ГППС никто не будет "рвать" бизнес, пока я возглавляю эту структуру", - сказала Магалецкая.

Напомним, что харьковское облуправление Госпродпотребслужбы оштрафовало "Новую почту" на 10% от объема выручки за февраль (151 млн гривен) и 10% от объема выручки за март (174 млн гривен). Поводом для этого стала жалоба клиента, которому разбили аквариум во время доставки, и жалоба другого клиента, которого якобы обсчитали в одном из отделений.

"Новая почта" - крупнейшая частная почтовая компания Украины.