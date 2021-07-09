Госпродпотребслужба передумала штрафовать "Новую почту" на 325 млн гривен

"Такого штрафа не будет. Потому что он неадекватен нарушению".

Госпродпотребслужба передумала штрафовать "Новую почту" на 325 млн гривен
Фото: e-news.su

Глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая пообещала отменить штраф в размере 325 млн гривен, наложенный на "Новую почту" за разбитый аквариум и недовольного клиента.

Об этом она сообщила в фейсбуке.

"Вчера целый день занималась этим вопросом: проводила внутреннее расследование, ознакомилась с видеофиксацией, консультировалась с юристами. Разобрала ситуацию, как говорится, на молекулы. Теперь по результату. Такого штрафа не будет. Потому что он неадекватен нарушению. Юристы готовят соответствующее решение", - написала Магалецкая.

Она пообещала также разобраться с представителями Главного управления Госпродпотребслужбы, которые выписали такой большой штраф за такие мелкие нарушения.

"В ГППС никто не будет "рвать" бизнес, пока я возглавляю эту структуру", - сказала Магалецкая.

Напомним, что харьковское облуправление Госпродпотребслужбы оштрафовало "Новую почту" на 10% от объема выручки за февраль (151 млн гривен) и 10% от объема выручки за март (174 млн гривен). Поводом для этого стала жалоба клиента, которому разбили аквариум во время доставки, и жалоба другого клиента, которого якобы обсчитали в одном из отделений.

"Новая почта" - крупнейшая частная почтовая компания Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Энергомашспецсталь отправила заказчикам 1 782 тонны готовой металлопродукцииЭнергомашспецсталь отправила заказчикам 1 782 тонны готовой металлопродукции
Золото упало рекордно низко, но обещает вернуть $1900-2000 за унцию к концу годаЗолото упало рекордно низко, но обещает вернуть $1900-2000 за унцию к концу года
Основатели платежного сервиса Wise стали миллиардерами после успешного ІРООснователи платежного сервиса Wise стали миллиардерами после успешного ІРО
Barclays запретил клиентам из Британии отправлять средства на BinanceBarclays запретил клиентам из Британии отправлять средства на Binance
Цены на газ в Украине впервые в истории превысили 15 тысяч за 1 тысячу кубовЦены на газ в Украине впервые в истории превысили 15 тысяч за 1 тысячу кубов
Блок рекламы


Похожие новости
Банки будут штрафовать за нарушение прав потребителей. НБУ назвал на сколькоБанки будут штрафовать за нарушение прав потребителей. НБУ назвал на сколько
"Новую почту" оштрафовали на 325 млн гривен за поврежденную посылку и обсчитанного клиента"Новую почту" оштрафовали на 325 млн гривен за поврежденную посылку и обсчитанного клиента
Правление "Нафтогаза" получило 610 млн гривен вознаграждения в убыточном 2020 годуПравление "Нафтогаза" получило 610 млн гривен вознаграждения в убыточном 2020 году
НАБУ и САП сообщили о подозрении в деле о хищении 12,3 млн гривен "Южно-Украинской АЭС"НАБУ и САП сообщили о подозрении в деле о хищении 12,3 млн гривен "Южно-Украинской АЭС"
Гражданин Турции пытался незаконно ввезти в Украину бриллиантов на 4,5 млн гривеньГражданин Турции пытался незаконно ввезти в Украину бриллиантов на 4,5 млн гривень
СБУ задержала товар на 16 млн гривен одного из "королей контрабанды"СБУ задержала товар на 16 млн гривен одного из "королей контрабанды"
Главе правления "Кузницы на Рыбальском" и экс-замминистра обороны объявили подозрение в убытках на 475 млн гривенГлаве правления "Кузницы на Рыбальском" и экс-замминистра обороны объявили подозрение в убытках на 475 млн гривен
В больнице Киева чиновники присвоили 6,3 млн гривен на фиктивных зарплатах
Рада в первом чтении поддержала повышение гарантий по вкладам до 600 тысяч гривенРада в первом чтении поддержала повышение гарантий по вкладам до 600 тысяч гривен
"Укрпочта" выплатила государству 82,5 млн гривень дивидендов"Укрпочта" выплатила государству 82,5 млн гривень дивидендов
Последние новости
Подгружаем последние новости