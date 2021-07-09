Американский фондовый рынок упал из-за неопределенности в мировой экономике

Американский фондовый рынок упал из-за неопределенности в мировой экономике

Американский фондовый рынок заметно снизился по итогам торгов в четверг, отступив от недавних максимумов на фоне возобновившихся опасений за рост мировой экономики.

Все три основных индекса продемонстрировали худшую однодневную динамику примерно за три недели в условиях выхода инвесторов по всему миру из рисковых активов. Трейдеры обеспокоены, что пик экономического роста в США и за рубежом уже пройден, и распространение новых штаммов коронавируса негативно скажется на прогнозах, отмечает Trading Economics. Протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что некоторые из руководителей американского ЦБ видят возможность более раннего, чем ожидалось, сокращения объемов стимулирования Федрезервом на фоне быстрого роста экономической активности в США.

"Некоторые участники заседания отмечали, что в свете последних статданных условия, поставленные Федрезервом для того, чтобы он мог приступить к сокращению объема выкупа активов, будут созданы несколько раньше, чем предполагалось на предыдущих заседаниях", - говорится в протоколе.

Другие участники, однако, отмечали, что более слабые, чем ожидалось, майские данные по рынку труда США требуют от ФРС проявить терпение в планировании следующих шагов. В целом руководители Федрезерва в ходе заседания 15-16 июня пришли к заключению, что прогресс в движении к целям центробанка пока недостаточный, хотя и будет продолжаться.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик сказал в ходе виртуального выступления после публикации протокола, что момент, когда ФРС начнет сокращать программу ежемесячного выкупа облигаций на сумму 120 млрд долл., приближается. При этом он не уточнил сроков, в которые это может произойти.

Июньские данные по американскому рынку труда были неоднозначными. При том, что количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 850 тыс., максимальными темпами за 10 месяцев, безработица неожиданно увеличилась до 5,9% с 5,8% в мае.

Опубликованные в четверг данные Минтруда США показали неожиданный рост числа заявок на пособие по безработице в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 373 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 371 тыс., а не 364 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения до 350 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch. Наиболее существенные потери в ходе торгов в четверг понесли акции компаний, которые бы выиграли от быстрого восстановления экономики после пандемии.

Цена бумаг круизного оператора Carnival Corp. снизилась на 1,5%, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - на 1,2%, Royal Caribbean Group - на 1,3%. Акции американских авиакомпаний United Airlines Holdings Inc. и Delta Air Lines Inc. подешевели на 1,3% и 1,1% соответственно. Рыночная стоимость ритейлера Nordstrom Inc. упала на 3%, а бумаги Home Depot Inc. и Lowe's Cos. потеряли в цене соответственно 1,5% и 1,6%.

Также заметно подешевели акции производителей микросхем, включая NVIDIA Corp. (-2,3%), Micron Technology Inc. (-1,4%), Qualcomm Inc. (-1,2%), Intel Corp. (-1%) и Applied Materials Inc. (-1,7%). В минусе оказались и бумаги крупнейших технологических компаний Microsoft Corp. (-0,9%), Apple Inc. (-0,9%), Facebook Inc. (-1,4%) и Alphabet Inc. (-1,1%). В то же время капитализация Amazon.com Inc. выросла на 0,9%.

Кроме того, снизились котировки акций банков, в том числе Bank of America Corp. (-2,4%), Wells Fargo & Co. (-2,5%) и Goldman Sachs Group Inc. (-2,4%).

Акции Tesla Inc. подорожали на 1,3%. Американский производитель электромобилей представил намного более дешевую версию внедорожника Model Y местного производства в Китае, опасаясь, что критика компании в СМИ могла ухудшить отношение потребителей.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка упал на 259,86 пункта (0,75%) и составил 34421,93 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 37,31 пункта (0,86%), снизившись до 4320,82 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 105,28 пункта (0,72%) и составил 14559,78 пункта

МинПром по материалам Интерфакс

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