Локдаун обвалил выплавку стали в Индии

Локдаун обвалил выплавку стали в Индии

По данным Joint Plant Committee (JPC), подразделения Министерства металлургической промышленности Индии, в первом квартале 2021/2022 финансового года (апрель-июнь) объем производства стали в стране составил 27,72 млн. т. 

Это на 60,6% больше, чем в тот же период годичной давности, когда из-за локдауна в стране простаивало более 65% мощностей по выплавке стали, но на 7,2% уступает показателю января-марта и на 0,6% меньше, чем в апреле-июне 2019 г.

Специалисты называют причиной этого спада обострение эпидемиологической ситуации весной текущего года. Тогда упал спрос на стальную продукцию, а меткомбинатам пришлось сократить выплавку стали, чтобы отправлять сэкономленный кислород в больницы.

Как отмечает JPC, это больше затронуло государственные металлургические компании, которые произвели в апреле-июне 5,13 млн. т стали, на 16,3% меньше, чем в предыдущем квартале. Частные компании сократили выпуск на 4,9% до 22,59 млн. т.

Индийский экспорт готовой стальной продукции составил в прошедшем квартале 3,557 млн. т. Это на 9% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Согласно оценкам индийского рейтингового агентства ICRA Ratings, мощности по выплавке стали в стране, достигшие в марте 2019 г. отметки в 142,2 млн. т в год и с тех пор не изменившиеся, прибавят в текущем финансовом году около 8 млн. т и превысят 150 млн. т в год. Кроме того, ряд крупных проектов анонсированы на ближайшие годы.

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