Китай может стать нетто-импортером нержавейки

Китай может стать нетто-импортером нержавейки

Согласно прогнозу института планирования и исследований металлургической промышленности КНР, в будущем Китай может стать нетто-импортёром нержавеющей стали. В числе причин - отмена налоговых льгот для экспортёров металлопродукции и ожидаемый рост внутреннего спроса в связи с появлением новых областей применения нержавеющей стали, сообщает China Iron and Steel Association.

"Китай является нетто-экспортёром нержавеющей стали с 2010 года, но ситуация может измениться. Опасения по поводу избыточных производственных мощностей и торговые защитные меры со стороны стран Азии, Европы и Америки затрудняют развитие индустрии нержавеющей стали в КНР. Отраслевые эксперты считают, что Китай может стать нетто-импортёром нержавеющей стали в будущем из-за отмены политики экспортных скидок и стимулирования внутреннего спроса.

В настоящее время темпы роста импорта превышают темпы роста экспорта. По оценке института, за 2020 год Китай импортировал 1,805 млн. тонн нержавеющей стали - на 61,33% больше в годовом соотношении. Экспорт составил 3,4169 млн. тонн, что ниже уровня 2019 года на 6,95%. С января по май текущего года импорт нержавеющей стали в КНР вырос на 0,613 млн. тонн или 134,68% до 1,0699 млн. тонн, экспорт составил 1,6474 млн. тонн (прирост - 0,272 млн. тонн или 19,74%).

Ожидается, что росту импорта будет способствовать ограниченность внутренних сырьевых ресурсов КНР, в частности, в отношении никеля, хрома и марганца, необходимых для производства нержавеющей стали. Кроме того, внедряемые жёсткие экологические ограничения потребуют корректировки способа промышленного производства нержавеющей стали и реэкспорта.

По оценке Taiyuan Iron and Steel Group, в 2020 году потребление нержавеющей стали на душу населения в ЕС, Южной Корее, Японии и других странах составляло 32 кг, в КНР - 18 кг. На долю нержавеющей стали в общемировом объёме выплавки стали приходится 3,9%, в Китае - 2,9%. Ожидается, что в период XXIV пятилетки (2020-2025 гг.) потребление нержавеющей стали в КНР при росте ВВП на 6% в год будет увеличиваться примерно на 8% ежегодно", - говорится в сообщении.


МинПром по материалам МеталлСервис

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Энергомашспецсталь отправила заказчикам 1 782 тонны готовой металлопродукцииЭнергомашспецсталь отправила заказчикам 1 782 тонны готовой металлопродукции
Золото упало рекордно низко, но обещает вернуть $1900-2000 за унцию к концу годаЗолото упало рекордно низко, но обещает вернуть $1900-2000 за унцию к концу года
Основатели платежного сервиса Wise стали миллиардерами после успешного ІРООснователи платежного сервиса Wise стали миллиардерами после успешного ІРО
Barclays запретил клиентам из Британии отправлять средства на BinanceBarclays запретил клиентам из Британии отправлять средства на Binance
Цены на газ в Украине впервые в истории превысили 15 тысяч за 1 тысячу кубовЦены на газ в Украине впервые в истории превысили 15 тысяч за 1 тысячу кубов
Блок рекламы


Похожие новости
Китай усилит надзор за компаниями, акции которых котируются на зарубежных биржахКитай усилит надзор за компаниями, акции которых котируются на зарубежных биржах
Китай планирует увеличить потребление металлолома до 320 млн тоннКитай планирует увеличить потребление металлолома до 320 млн тонн
Китайская Tianqi Lithium инвестирует в отложенные проекты по добыче литияКитайская Tianqi Lithium инвестирует в отложенные проекты по добыче лития
ОПЕК+ третий день не может договориться об увеличении нефтедобычиОПЕК+ третий день не может договориться об увеличении нефтедобычи
Импорту железной руды в Китай предрекают падение примерно на 79 млн тонн в годИмпорту железной руды в Китай предрекают падение примерно на 79 млн тонн в год
Китай продолжает модернизацию металлургииКитай продолжает модернизацию металлургии
СБУ обезвредила криптоферму, из-за которой без света и воды могла остаться часть ЧерниговщиныСБУ обезвредила криптоферму, из-за которой без света и воды могла остаться часть Черниговщины
Китай подал иск в ВТО против австралийских пошлинКитай подал иск в ВТО против австралийских пошлин
Китайский сервис такси Didi привлек $4,4 миллиарда на IPO — СМИКитайский сервис такси Didi привлек $4,4 миллиарда на IPO — СМИ
Украина может отказаться от сотрудничества с МВФ в период избирательных кампаний 2023-2024 годов — BofAУкраина может отказаться от сотрудничества с МВФ в период избирательных кампаний 2023-2024 годов — BofA
Последние новости
Подгружаем последние новости