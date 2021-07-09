СБУ изъяла технику с гранитного карьера подсанкционого бизнесмена

Машины использовались при производстве асфальта.

СБУ изъяла технику с гранитного карьера подсанкционого бизнесмена
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины изъяла технику, которая использовалась одним из бизнесменов, против которого СНБО в апреле ввела санкции, для незаконной добычи гранита на одном из карьеров в Николаевской области.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Несмотря на запрет их деятельности, злоумышленники сбывали незаконно добытые полезные ископаемые на собственные асфальтобетонные заводы. А те соответственно осуществляли выбросы загрязняющих веществ в воздух. Во время санкционированных обысков в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 241 Уголовного кодекса Украины сотрудники службы на производстве изъяли (с запретом использования и передачей на ответственное хранение) производственные комплексы асфальтово-бетонного завода; грузовые автомобили; бульдозер-погрузчик; экскаватор", - говорится в сообщении.

Имени этого бизнесмена в сообщении нет, пресс-служба СБУ называет его "тендерным троллем", что причастен к попыткам блокировки программы "Большая стройка".

Напомним, что месяц назад СБУ обвинило компанию "Первомайский спецкарьер", фактическим владельцем которой является подсанкционий бизнесмен Араик Амирханян, в нанесении государству ущерба на сумму 280 млн гривен. По версии следствия, руководство карьера в течение двух лет незаконно добывало гранит после завершения действия соответствующих государственных лицензий, действуя при этом с нарушением правил использования недр.

Тогда сообщалось, что решается вопрос ареста спецтехники, задействованной в добыче.

Амирханян находится в розыске, в декабре 2020 года ему сообщили о подозрении в деле о предложении взятки за избежание налогообложения.

По неофициальной информации, президент Владимир Зеленский в апреле 2021 лишил Амирханяна украинского гражданства.

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