Австралия продолжает наращивать прибыль на экспорте железной руды

Австралия продолжает наращивать прибыль на экспорте железной руды

Как сообщает Argus Media, хорошее завершение финансового года BHP способствовало тому, что показатели экспорта четырех крупнейших производителей в регионе Пилбара в Западной Австралии на 5% выше среднего за неделю до 3 июля, несмотря на сохраняющиеся низкие показатели компании Rio Tinto East Intercourse Island.
Четыре крупнейших производителя - Rio Tinto, BHP, Fortescue Metals и Roy Hill - за последнюю неделю загрузили суда общим дедвейтом 17,97 млн ??тонн, что на 5% выше среднего. Поставки соответствовали показателям предыдущей недели, при этом рост BHP и Rio Tinto был компенсирован сокращением экспорта Fortescue Metals.

Китай был указан в качестве пункта назначения для 76% поставок на последней неделе по сравнению с 75% неделей ранее. После включения поставок в неподтвержденные пункты назначения - большинство из которых, вероятно, направляется в Китай - процент составил 80%, что соответствует показателю неделей ранее и ниже среднего значения около 82%.

Вчера Argus оценил цену на железную руду ICX c Fe62% на уровне $220,35 за тонну в Циндао, по сравнению с $209,30 за тонну 1 июня, но ниже максимума в $235,55 за тонну 12 мая.

МинПром по материалам МеталлТорг ру

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