LG во втором квартале получила самый большой доход за всю историю

Компания LG Electronics объявила о предварительных финансовых результатах за второй квартал 2021 года. Хотя компания закрыла некоторые направления, вроде производства смартфонов в связи с убыточностью, в целом указывается на невероятные для LG доходы.

gsmarena.com

По статистике LG ориентировочный консолидированный доход составил порядка 15 миллиардов долларов, на 48,8 % больше, чем во втором квартале прошлого года — это высочайший квартальный доход за всю историю корейского производителя. Операционная прибыль за квартал составила около 967 миллионов долларов, на 65,5 % выше, чем во втором квартале прошлого года.

Официальное закрытие LG Mobile Communications Company не повлияло на показатели компании. Хотя формально подразделение LG Electronics работало до конца текущего месяца, его заработки и затраты не будут указываться в отчёте и будут рассматриваться, как «прекратившиеся операционные расходы». Таким же образом будут оптимизированы оценки доходов и операционной прибыли за первый квартал 2021 года — они составили 15,5 и 1,56 миллиарда долларов.

Предварительные цифры консолидированного дохода учитывались на основании корейской версии Международного стандарта финансовой отчётности (K-IFRS) для предоставления инвесторам — до публикации точных финансовых данных, включая информацию о чистой прибыли. Детальная статистика каждого подразделения будет опубликована позже в текущем месяце.



