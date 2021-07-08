LG во втором квартале получила самый большой доход за всю историю

Компания LG Electronics объявила о предварительных финансовых результатах за второй квартал 2021 года. Хотя компания закрыла некоторые направления, вроде производства смартфонов в связи с убыточностью, в целом указывается на невероятные для LG доходы.

LG во втором квартале получила самый большой доход за всю историю

gsmarena.com

По статистике LG ориентировочный консолидированный доход составил порядка 15 миллиардов долларов, на 48,8 % больше, чем во втором квартале прошлого года — это высочайший квартальный доход за всю историю корейского производителя. Операционная прибыль за квартал составила около 967 миллионов долларов, на 65,5 % выше, чем во втором квартале прошлого года.

Официальное закрытие LG Mobile Communications Company не повлияло на показатели компании. Хотя формально подразделение LG Electronics работало до конца текущего месяца, его заработки и затраты не будут указываться в отчёте и будут рассматриваться, как «прекратившиеся операционные расходы». Таким же образом будут оптимизированы оценки доходов и операционной прибыли за первый квартал 2021 года — они составили 15,5 и 1,56 миллиарда долларов.

Предварительные цифры консолидированного дохода учитывались на основании корейской версии Международного стандарта финансовой отчётности (K-IFRS) для предоставления инвесторам — до публикации точных финансовых данных, включая информацию о чистой прибыли. Детальная статистика каждого подразделения будет опубликована позже в текущем месяце.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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