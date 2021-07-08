Акции Puma достигли исторического максимума

Акции производителя спортивных товаров Puma прибавили 2,2% в начале торгов на электронной бирже Xetra 7 июля. 8 июля они достигли исторического максимума в 104,25 евро за бумагу. Позднее рост замедлился до 1,6%. Об этом пишет РБК.

Фото: rbc.ua

Что с котировками

Котировки Puma росли с начала Евро-2020, стартовавшего 11 июня. За это время бумаги подорожали на 11,5%. Однако на торгах в среду котировки заметно ускорили рост.

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Puma поставляет экипировку четырем сборным, участвующим в чемпионате, одна из которых — Италия.

Puma производит спортивную обувь, одежду, инвентарь и парфюмерию под торговыми марками Puma и Tretorn.

Ежегодно компания продает более 64 млн пар обуви, 70 млн единиц текстильных изделий и 55 млн аксессуаров. По итогам 2020 года продажи Puma составили 5,23 млрд евро.

Для рекламы своего бренда компания привлекает звезд спорта и шоу-бизнеса. Фирменные кроссовки Puma рекламировали аргентинский футболист Диего Марадона, немецкий автогонщик Формулы-1 Михаэль Шумахер, теннисистка Мартина Навратилова, американский боксер Оскар Де Ла Хойя и другие.

Певица Рианна вместе с Puma выпустила собственную коллекцию стильной одежды и обуви.