Депутаты предлагают Раде снизить межбанковскую комиссию

6 июля 2021 года более 80 народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №?5734, предусматривающий снижение размера комиссии интерчейндж. Документ обнародован на сайте парламента.

Депутаты предлагают Раде снизить межбанковскую комиссию
Фото: epravda.com.ua

Что предлагают депутаты

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается внести изменения в законы «О банках и банковской деятельности», «О платежных системах и переводе денежных средств в Украине», а также в принятый 30 июня этого года закон «О платежных услугах», который через год после вступления в силу будет введен в действие вместо него.

Документом предлагается закрепить, что размер комиссионного вознаграждения за интерчейндж, не может превышать:

  • с 1 января 2022 года до 31 декабря 2022 года — 1%;
  • с 1 января 2023 годадо 31 декабря 2023 года — 0,7%;
  • с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года — 0,5%.

Законопроектом также предлагается установить, что размер комиссионного вознаграждения за интерчейндж с 1 января 2025 года не может превышать относительно суммы операции, проведенной с использованием дебетовой платежной карты — 0,2%, с использованием кредитной платежной карточки — 0,3%.

Также предполагается ввести ответственность за превышение установленных предельных размеров комиссионного вознаграждения за интерчейндж.

Что такое интерчейндж

Комиссионное вознаграждение за каждую операцию с использованием платежной карты, совершенную прямо или косвенно (через третье лицо) между банком-эквайером и банком — эмитентом такой карточки.

Интерчейндж является составляющей комиссии за услуги эквайринга. Комиссия за услуги эквайринга уплачивается банку-эквайру за каждую операцию, осуществленную на его оборудовании при оплате товаров и услуг с помощью платежных карточек.

Предыстория

Как писал «Минфин», Национальный банк Украины и народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк призвали парламент отказаться от включения в текст законопроекта о платежных услугах (4364) во время его подготовки ко второму чтению норм о законодательном ограничении предельного размера комиссии интерчейндж.

Депутаты инициировали снижение комиссии за услуги банка-эквайера — с 1,6?2% до 0,5?1,4%, и комиссии интерчейндж для банка-эмитента — до 0,3?0,9%.

2 апреля 2021 три банка, которые работают в сфере эквайринга — Ощадбанк, Приватбанк и Райффайзен Банк Аваль обратились в парламент, НБУ, Кабмин и к бизнесу с совместным заявлением. Банки заявляют, что снизят комиссию интерчейндж до 2023 года.

30 июня 2021 года Верховная Радаподдержала во втором чтении и в целом закон «О платежных услугах».

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