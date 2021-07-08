Основатели платежного сервиса Wise стали миллиардерами после успешного ІРО

Соучредители эстонского платежного сервиса Wise стали миллиардерами после дебюта компании на Лондонской фондовой бирже в среду, 7 июля. Об этом пишет американский Forbes.

Фото: delfi.lv

Что повлекло публичный выход компании

Wise воспользовался растущим спросом — за период с марта 2018-го до марта 2019 года компания получила доход в размере 177,9 млн фунтов стерлингов, за март 2019 — март 2020 года — 302,6 млн фунтов стерлингов. Последний раз за аналогичный период компания получила 421 млн фунтов стерлингов, увеличившись на 136% всего за два года.

В июле 2020 компания Wise провела оценку в размере $5 млрд, что сделало ее одной из лучших европейских технологий.

Сегодняшнее IPO делает Wise крупнейшей технологической компанией с рыночной капитализацией в $11 млрд.

При цене $11 за акцию на аукционе прямого листинга доля Кристо Кяерманна в Wise в размере 18,8% оценивается в $2 млрд. Его партнер Таавет Хинрикус владеет 10,9% акций стоимостью $1,1 млрд, что делает их первыми эстонскими долларовыми миллиардерами в списке Forbes.

Динамика развития Wise

Рост доходов Wise был вызван постоянным увеличением объемов операций. В 2019 финансовом году 6 млн клиентов Wise обработали $37 млрд в валютных переводах (корпоративных и личных). В 2020 финансовом году это количество возросло до 8 млн клиентов и $58 млрд межвалютных переводов.

В 2021 финансовом году Wise уже имел 10 млн клиентов и $74 млрд переводов.

Сейчас Wise обрабатывает $6 млрд международных платежей ежемесячно для 10 млн клиентов, утверждая, что экономит пользователям порядка $1,5 млрд в год на банковских комиссиях.

IPO Wise происходит на подъеме роста доходов и оценок ряда финтех- и платежных компаний при глобальной пандемии. Только в Европе инвесторы увеличили стоимость запуска онлайн-платежей Checkout.com с $5,5 млрд в июне 2020 года до $15 млрд в январе 2021-го. А популярная финтех-компания Klarna утроила свою оценку только за полгода с $11 млрд до $31 млрд в марте.

Как все начиналось

Основанный в 2011 году стартап, ранее известный как Transferwise, предлагает недорогие денежные переводы в 56 разных валютах. Кяерманн и Хинрикус основали Wise после того, как, по их словам, «устали терять деньги в банках» из-за комиссионных, которые они платили за отправку денег между Лондоном, где они работали, и их родной Эстонией.

Wise утверждает, что отправка 1000 фунтов стерлингов (GBP) в США обходится у нее на $18 дешевле, чем в Western Union.

Как заявили основатели Forbes в 2016 году, Wise вырос из механизма экономии денег, который заключили двое эстонцев из Лондона. В то время как Кяерманн работал в Deloitte, а Хинрикус — в Skype, пара разработала систему, чтобы избежать уплаты комиссий в размере от 10% до 12% за основные ежемесячные операции, когда одному человеку нужна была эстонская крона, а другому — британский фунт стерлингов. «Мы поняли, что на самом деле нет необходимости переводить деньги. Не нужно делать международный перевод, поскольку деньги уже существуют там, где они нужны», — отметил Хинрикус еще в 2016 году.

Эстонские инженеры программного обеспечения придумали простое решение: Хинрикус перечислял евро из своего эстонского банковского счета на эстонский счет Кяермана, тогда как тот перечислял фунты со своего британского счета HSBC на счет Хинрикуса в Ллойд. Это сэкономило им сборы за международные переводы, а также комиссии за обмен валюты, поскольку они использовали реальный обменный курс, известный как среднерыночный.

Идея распространилась на других эстонских эмигрантов, которые увидели значительную экономию в обмене денег таким образом. Форум обмена деньгами, связанный со Skype-чат, превратился в TransferWise в 2011 году. Пара бросила работу и самофинансировалась в течение года, прежде чем распределила около $1,3 млн.

«Черный лебедь» Wise

Стартап привлек мировое внимание через год, когда миллиардер Питер Тил инвестировал в Wise $6 млн. В 2014 году миллиардер Ричард Брэнсон вложил уже $26 млн.

Джепп Риндом, основатель датской финансовой компании fintech Pleo, заявил Forbes, что Wise родился во время «черных лебедей» финансового кризиса. Об успехе Wise он сказал: «Wise бросал вызов границам, не создавая врагов, работал со СМИ , не переходя на ажиотаж, и инвестировал в свою культуру, а не только в свой продукт».

Между тем Wise расширил сферу услуг по переводу денег, предлагая мультивалютные банковские счета и бизнес-счета, предназначенные для глобальной деятельности. Сейчас Wise уже добрался до пространства, которым традиционно управляют банки — выпустил 1,6 млн дебетовых карт.