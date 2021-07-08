МВФ указал Украине на необходимость трех реформ

МВФ указал Украине на необходимость трех реформ

Об этом заявила глава миссии МВФ в Украине Иванна Владкова-Холлар в выступлении на Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе.

"Мы видим необходимость трех направлений структурных реформ в Украине. Это юридическая и финансовая система, развитие конкурентоспособных рынков товаров. Реформирование юридической системы обязательно повлияет на изменения по другим направлениям. Например, укрепление добропорядочности судебной власти поможет создать равные права для иностранных и национальных инвесторов, позволит лучше рассматривать иски кредиторов и урегулировать споры, поможет снизить риски в предоставлении банковских кредитов", - сказала Владкова-Холлар.

По ее словам, Украина с 2014 года провела много изменений, особенно учитывая сложные условия, но все еще отстает от европейских партнеров.

Главными препятствиями к устойчивому развитию она назвала недоверие к судебной власти и распространенную коррупцию.

"Эти реформы непростые и требуют перспективного видения, но последствия эффективного и успешного реформирования будут огромными. Усиливая юридическую систему, дерегулируя монополизированные рынки, усилятся возможности для торговли. Расширяя возможности рынка земли, Украина может добавить 2-4% к показателям роста, приблизит страну к темпам роста других европейских государств и повысит уровень жизни украинцев", - сказала глава миссии МВФ в Украине.

МинПром по материалам Укринформ

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