В июне объемы торгов криптовалютой упали на 56%

В июне объем торгов криптовалютой сократился на 56% по сравнению с показателями мая. Об этом говорится в новом отчете EXMO, пишет РБК.

В июне объемы торгов криптовалютой упали на 56%
Фото: censor.net

Как изменились показатели

При этом количество трейдеров на торговой площадке сократилось на 38%, а сделок — на 35%.

Доля Tether и биткоина по объемам торгов на криптобирже были примерно одинаковые — около 21%.

При этом сумма сделок с BTC в мае была чуть выше, чем с USDT. В компании объяснили, что это говорит о том, что в июне трейдеры были более склонны фиксировать позиции в стейблкоине.

По итогам июня 81% криптовалют, представленных на торговой площадке, оказался в минусе. Из них 35% потеряли свыше 30% стоимости, больше половины подешевели на 15% и больше.

Причина падения рынка

В условиях медвежьего рынка курсы большинства криптовалют двигались практически синхронно, что выразилось и сильной прямой корреляции. При этом корреляция между биткоином и альткоинами заметно ниже, чем между самими альткоинами.

Среди главных событий, которые влияли на котировки биткоина, запреты и ужесточение регулирования рынка в Китае. В частности, китайская соцсеть Weibo начала блокировать криптовалютные аккаунты, власти нескольких провинций запретили майнинг, а Народный банк Китая предписал банкам и платежным системам не участвовать в транзакциях, связанных с криптовалютами.

Напомним

Ранее «Минфин»писал, что биткоин на распутье и главные новости, которые могут поддержать рост цен на отдельные криптоактивы.

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