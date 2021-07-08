Saudi Aramco распродаст активы на десятки миллиардов долларов

Саудовская нефтяная госкорпорация Saudi Aramco планирует привлечь десятки миллиардов долларов за счет продажи долей в принадлежащих ей активах, сообщил Bloomberg старший вице-президент по корпоративному развитию компании Абдулазиз Аль Гудаими.



В 2020 году, на пике пандемии, когда цены на нефть резко упали из-за снижения спроса, Saudi Aramco создала новую команду для оценки портфеля активов. В апреле 2021 года она продала долю в трубопроводном подразделении консорциуму инвесторов за $12,4 млрд.



По словам Аль Гудаими, в ближайшие годы компания продолжит продавать активы "вне зависимости от рыночных условий" и рассчитывает получать за них "двузначные суммы в миллиардах долларов".



"Целью этой стратегии является повышение ценности активов и увеличение эффективности операций, - отметил Гудаими. - Речь не идет о привлечении определенного объема капитала или финансировании компанией дивидендных выплат".



Гудаими возглавляет новую команду, фокусирующуюся на оптимизации портфеля Saudi Aramco. По его словам, компания оценивает, какая еще инфраструктура может быть монетизирована, и в скором времени начнет искать инвесторов для второй сделки.



Средства от апрельской продажи доли в трубопроводных активах, а также от других сделок, Saudi Aramco планирует направлять на проекты развития бизнеса, заявил Гудаими.



Ранее в этом году Bloomberg сообщал, что Saudi Aramco планирует продать долю в газопроводных активах. Компания имеет подразделения в нескольких отраслях, включая электроэнергетику, авиацию, недвижимость и страхование.



