Наличности в обороте стало больше — НБУ

По состоянию на 1 июля в обороте в Украины находилось наличных на 585,2 млрд грн, что на 26,7 млрд грн больше, чем в начале года. Об этом сообщил во время брифинга директор департамента денежного оборота НБУ Виктор Зайвенко.

Оборот наличных

Из общего оборота наличных 2,9 млрд штук — банкноты и 13,9 млрд штук — монеты.

По словам Зайвенко, с начала 2021 года изъято 11 штуку поддельных банкнот на сумму 4?804 тыс. грн.

Напомним

По состоянию на 1 апреля в Украине в обороте находилось наличности на 553,8 млрд грн. Из них банкнот — на 550,2 млрд грн (2,9 млрд штук) и монет — на 3,5 млрд грн (13,6 млрд штук). Больше всего в обороте банкнот номиналом 200 гривен.

Денежная масса в марте увеличилась на 0,8% — до 1?854,252 млрд грн, а с начала года увеличилась на 0,2% — с 1?850,014 млрд грн. В 2020 году денежная масса выросла на 28,7% — с 1?438,311 млрд грн.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в марте сократился на 0,6% — до 512,543 млрд грн, а с начала текущего года на 0,7% — с 516,085 млрд грн.

В 2020 году объем наличных увеличился на 34,2% — с 384,366 млрд грн.