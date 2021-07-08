Минэнерго пригрозило "черным списком" за злоупотребления на рынке электроэнергии

Компании будут отлучать от торгов на электронных аукционах.

Минэнерго пригрозило "черным списком" за злоупотребления на рынке электроэнергии
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Фото: ua.energy

Министерство энергетики предложило создать "черный список" недобросовестных участников рынка электроэнергии. Компании, которые попадут в него, получат временный запрет на доступ к торгам на электронных аукционах по двусторонним договорам.

Об этом сообщается на сайте Минэнерго.

Соответствующие изменения собираются внести в регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже электрической энергии на "Украинской энергетической биржи".

Необходимость "черного списка" объясняется обвалом цены электроэнергии, к которому может быть причастна одна из компаний Рината Ахметова.

"Сейчас наблюдается ситуация искажения ценообразования на организованных сегментах рынка, о чем свидетельствует периодическое падение цены на электрическую энергию ниже себестоимости ее производства даже самой дешевой атомной генерацией. Также в последнее время наблюдаются манипуляции и на рынке двусторонних договоров. Отдельные трейдеры и электропоставщики, которые заключили двусторонние договоры на покупку электроэнергии по результатам электронных аукционов, не выполняют взятые на себя обязательства по покупке электроэнергии в объемах и по ценам, согласно договору, и нарушают условия оплаты за отпущенную электрическую энергию", - говорится в сообщении Минэнерго.

Министерство заявило, что такие действия участников рынка создают проблемы производителям, что в свою очередь грозит нормальной подготовке к осенне-зимнему периоду и поставке электроэнергии потребителям.

Напомним, что ситуация на рынке электроэнергии уже стала предметом антимонопольного расследования.

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