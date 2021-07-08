Минэнерго пригрозило "черным списком" за злоупотребления на рынке электроэнергии
Компании будут отлучать от торгов на электронных аукционах.
Министерство энергетики предложило создать "черный список" недобросовестных участников рынка электроэнергии. Компании, которые попадут в него, получат временный запрет на доступ к торгам на электронных аукционах по двусторонним договорам.
Об этом сообщается на сайте Минэнерго.
Соответствующие изменения собираются внести в регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже электрической энергии на "Украинской энергетической биржи".
Необходимость "черного списка" объясняется обвалом цены электроэнергии, к которому может быть причастна одна из компаний Рината Ахметова.
"Сейчас наблюдается ситуация искажения ценообразования на организованных сегментах рынка, о чем свидетельствует периодическое падение цены на электрическую энергию ниже себестоимости ее производства даже самой дешевой атомной генерацией. Также в последнее время наблюдаются манипуляции и на рынке двусторонних договоров. Отдельные трейдеры и электропоставщики, которые заключили двусторонние договоры на покупку электроэнергии по результатам электронных аукционов, не выполняют взятые на себя обязательства по покупке электроэнергии в объемах и по ценам, согласно договору, и нарушают условия оплаты за отпущенную электрическую энергию", - говорится в сообщении Минэнерго.
Министерство заявило, что такие действия участников рынка создают проблемы производителям, что в свою очередь грозит нормальной подготовке к осенне-зимнему периоду и поставке электроэнергии потребителям.
Напомним, что ситуация на рынке электроэнергии уже стала предметом антимонопольного расследования.