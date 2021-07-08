Биткоин за последние сутки потерял $2 тысячи

За прошедшие сутки курс биткоина снизился на $2 тыс. Утром 8 июля цена криптовалюты опускалась до $32,8 тыс., пишет РБК-Крипто.

Фото: azart.nv.uа

На данный момент стоимость актива составляет $33,2 тыс., то есть за последние 24 часа она упала почти на 5%.

Почему падает биткоин

Биткоин начал дешеветь после того, как достиг отметки в $35 тыс., но не смог закрепиться выше.

Первая криптовалюта продолжает торговаться в узком диапазоне в пределах $32?36 тыс.

Курс биткоина находится под давлением с тех пор, как майнеры начали покидать Китай . В четырех провинциях введен полный запрет на добычу криптовалюты, а местным банкам и другим финансовым организациям запретили проводить сделки, связанные с цифровыми активами.

Ранее гендиректор криптоаналитической компании ADVFN Клем Чемберс предупредил, что цена биткоина может упасть до $10 тыс. и даже до $7 тыс., прежде чем вернется к росту. Чемберс объяснил свой прогноз повторяющимися рыночными циклами первой криптовалюты.

Прогнозы

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs спрогнозировали, что биткоин уступит лидирующую позицию на крипторынке Ethereum. В банке уверены, что альткоин имеет самый высокий потенциал использования, поскольку его блокчейн считается наиболее популярной платформой для разработки смарт-контрактов.