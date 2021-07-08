Первая компания из КНР отменила IPO в США после усиления надзора властей

Китайская компания LinkDoc Technology, предоставляющая услуги по обработке медицинских данных, отложила IPO на бирже NASDAQ. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Первая компания из КНР отменила IPO в США после усиления надзора властей
Фото: investgazeta.ua

Что известно

Это первая известная компания из Китая, которая отказалась от выхода на американскую биржу с тех пор, как Пекин начал ужесточать меры против китайских компаний с листингом за рубежом, пишет агентство.

Один из источников объяснил Reuters причину отказа от IPO тем, что неопределенность нормативно-правового регулирования затронула как компанию, так и инвесторов.

LinkDoc Technology подала заявку на первичное размещение акций в США в прошлом месяце и 8 июля — после закрытия рынка в США — должна была установить цену на свои акции для IPO.

Согласно проспекту IPO, компания планировала продать 10,8 млн депозитарных акций, которые соответствуют 43,3 млн обыкновенных акций класса А. LinkDoc Technology принимала заявки в диапазоне $17,5,5 за одну расписку и закрыла книгу заявок на день раньше запланированного — в среду, 7 июля.

Однако во вторник, 6 июля, власти Китая сообщили, что намерены усилить надзор за китайскими компаниями с листингом за рубежом. В планах Пекина отслеживать незаконную деятельность на рынке ценных бумаг — финансовое мошенничество, инсайдерскую торговлю и манипулирование рынком.

Напомним

Ранее Администрация киберпространства Китая (CAC) начала проверку безопасности персональных данных, которые собирает сервис такси Didi, — всего через два дня после выхода компании на Нью-Йоркскую биржу.

Интернет-регулятор потребовал удалить приложение Didi из магазинов приложений, работающих в Китае. В результате акции Didi подешевели со дня IPO почти на 25%.

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