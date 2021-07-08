Транзакции на Visa-совместимых картах, привязанных к криптоплатформам, достигли $1 миллиарда

По данным платёжной системы Visa, только в первой половине этого года её клиенты, владеющие привязанными к криптоплатформам банковскими картами, потратили более миллиарда долларов — и тратят всё больше по мере того, как оператор делает процесс платежей всё более «мягким».

Транзакции на Visa-совместимых картах, привязанных к криптоплатформам, достигли $1 миллиарда

reuters.com

По данным Visa, компания имеет партнёрские отношения с 50 криптовалютными платформами для того, чтобы пользователям было проще совершать обмены криптовалют и покупки у 70 миллионов продавцов по всему миру.

Платёжная система обеспечивает всё более широкую поддержку цифровых валют. Например в марте она заявила, что обеспечит использование USD Coin в своей платёжной системе — «стабильную» криптовалюту, привязанную к доллару США.

Отношение инвесторов к криптовалютам в последнее время значительно ухудшилось по мере того, как их оборот стали ограничивать регуляторы Китая и других стран. В частности, биткоин стремительно упал в цене по сравнению с началом года, когда всеобщая криптоэйфория подняла «монету» на рекордные высоты.

При этом многие крупные инвесторы продолжают вкладывать деньги в цифровые активы. Японский инвестиционный гигант SoftBank Group Corp на прошлой неделе потратил 200 миллионов долларов на покупку Mercado Bitcoin — крупнейшей в Латинской Америке криптобиржи, Wells Fargo & Co намерена внедрять активную «криптовалютную» стратегию для богатых клиентов, а Goldman Sachs Group Inc в том же месяце организовала команду для криптоторговли.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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