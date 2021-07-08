Банки будут штрафовать за нарушение прав потребителей. НБУ назвал на сколько

Национальный банк предусмотрел для банков меры воздействия за нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Банки будут штрафовать за нарушение прав потребителей. НБУ назвал на сколько
Фото: dsnews.uа

О каких нарушениях идет речь

В частности речь идет о нарушении требований этического поведения во время урегулирования просроченной задолженности.

Потребность в изменениях возникла в связи с принятием закона №?1349-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по защите должников при урегулировании просроченной задолженности», который предусматривает новые меры воздействия к кредитодателям и коллекторским компаниям за нарушение прав потребителей при урегулировании просроченной задолженности.

Суммы штрафов

НБУ имеет право применять к банкам санкции за нарушение прав потребителей финуслуг — письменное предостережение или штрафы, которые могут колебаться от 300 до 8000 необлагаемых минимумов доходов граждан в зависимости от вида нарушения.

Такие меры воздействия пока предусмотренные украинским законодательством, а именно статьей 41?1 закона «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг».

Соответствующие изменения внесены в положение о применении мер воздействия, утвержденного постановлением НБУ №?70.

Постановление вступает в силу с 14 июля 2021 — одновременно с законом №?1349-ІХ.

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