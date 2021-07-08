Главные события на фондовых биржах 7 июля: Рынок США в эйфории

Вчера американский фондовый индекс S&P500 вновь обновил свои максимумы. Прибавил за день 0,34% и закрылся на уровне 4358 пункта.

Торги на бирже

Среди крупнейших компаний США , лидерами роста стали акции Oracle Corporation, выросшие на 3,6%, и акции компании Apple , подросшие за день на 1,8%.

В лидерах снижения были акции компании Tesla, потерявшие за день 2,2%, и акции компании NVIDIA, снизившиеся на 1,5%.

В среду были опубликованы протоколы июньского заседания ФРС. Согласно им, в ФРС допускают, что условия для замедления темпов выкупа активов, то есть сокращения программы по количественному смягчению, могут наступить раньше ожиданий.

Но регулятор, хочет видеть серию хороших ежемесячных отчетов о занятости, прежде чем начнет ужесточать свою политику в виде сокращения масштабных покупок казначейских и ипотечных облигаций, а также повышения своей основной ставки. В текущий же момент, ФРС еще не добилась реализации своих целей в области занятости.

Тем временем, согласно отчету Министерства труда, в мае количество вакансии в США вновь побило рекорд достигнув величины 9,21 млн. вакансий. Спрос на рабочую силу растет, но люди пока неохотно идут на работу.

Вероятной причиной этого является то, что многих вероятно устраивает пособие по программам помощи правительства. Но уже в следующем финансовом году, который наступит в октябре объем пособий сократится до обычного уровня, а новые программы помощи вряд ли уже будут приняты.

Поэтому осенью, на фоне рекордного объема вакансий, рынок труда США может начать очень быстрое восстановление и тем самым лишит ФРС оснований для стимулирования.

Реакция рынка

Реакция рынка США была достаточно странной. ФРС явно уже начал обсуждение сроков по свертыванию программ стимулирования, и дал явный намек на то, что это произойдет раньше времени, но рынок США вопреки этому вырос.

Из отчета ФРС инвесторы увидели то, что ужесточение монетарной политики хоть и будет раньше заявленных сроков, это все же произойдет не сейчас. И за счет этой интерпретации негативной реакции рынка не последовало.