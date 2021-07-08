В "Киевавтодор" пришли с обысками по делу о закупке техники

Обыски проводят и в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

В "Киевавтодор" пришли с обысками по делу о закупке техники
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Департаменте транспортной инфраструктуры и КК "Киевавтодор" снова обыски.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

"Сегодня, 8 июля, в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА и Коммунальной корпорации «Киевавтодор» следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокурора Офиса Генеральной прокуратуры проводят обыски", - говорится в сообщении.

Обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева в рамках уголовного производства по закупке техники КК «Киевавтодор».

"Департамент и коммунальная корпорация, в пределах и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины, предоставили все документы, необходимые для всестороннего и полного расследования. Дело, которое расследуют в ГБР, касается закупки техники для КК «Киевавтодор». В частности, машин для внесения жидких хлоридов. Их закупки были выполнены по процедуре официальных публичных закупок", - заявили в департаменте.

Напомним, 17 июня в "Киевавтодоре" устроили обыски из-за ремонта Борщаговского путепровода. Дело касается неуплаты налогов на 30 млн гривен.

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