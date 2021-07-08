"Новую почту" оштрафовали на 325 млн гривен за поврежденную посылку и обсчитанного клиента

Компания назвала действия Госпродпотребслужбы необоснованными.

"Новую почту" оштрафовали на 325 млн гривен за поврежденную посылку и обсчитанного клиента

Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области оштрафовало компанию "Новая почта" на 325 млн гривен за поврежденные посылки.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Первый штраф в размере 151 млн гривен касается разбитого аквариума, который доставляла "Новая почта".

В январе 2021 года в Госпродпотребслужбу обратился клиент почты, который заявил, что компания отказалась компенсировать стоимость товара, указанную в почтовой декларации. 15 марта работники ведомства пришли с внеплановой проверкой в отделение, куда доставляли аквариум, но, по словам Госпродпотребслужбы, руководитель отделения не предоставил необходимые документы.

Инспекторы зафиксировали факт нарушения закона Украины "О защите прав потребителей" и предупредили "Новую почту" о наложении штрафных санкций.

"Новая почта" якобы не предоставила возражений по поводу выявленных нарушений, а на рассмотрение дела от компании никто не явился.

Поэтому 28 мая ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области было вынесено постановление о наложении взыскания на сумму 151 миллион гривен, что составляет 10% от объема реализованной продукции ООО "Новая почта" за февраль 2021 года.

Компания в настоящее время оспаривает этот штраф в суде как необоснованно большой. По ее данным, посылка клиента, которая получила повреждения, имела оценочную стоимость всего 500 гривен.

"В марте 2021 года работники Государственной продовольственной потребительской службы пришли с проверкой в отделение Харькова. Поводом для нее стала жалоба клиента о повреждении посылки на сумму 500 гривен. Проверка прошла с нарушением действующего законодательства. В частности, по закону, проверяющий должен предоставить руководителю юридического лица, его обособленного подразделения или уполномоченному им лицу документы о проверке. Вместо этого они были вручены руководителю отделения, который не является уполномоченным лицом. Кроме того, была нарушена и процедура проверки. В частности, представитель любого контролирующего органа при осуществлении проверки должен расписаться в специальном журнале - это требование законодательства. Этого тоже сделано не было", - говорится в заявлении пресс-службы компании.

"Руководитель отделения в свою очередь предложил проверяющим обратиться к руководству компании, но этого сделано не было. Однако проверяющие расценили такие действия как создание компанией препятствий должностным лицам для проверки. Отметим, что за последние полгода Госпродпотребслужба провела около 80 проверок в отделениях Новой почты в разных регионах Украины и ни в одном случае такие претензии к компании не предъявлялись. При этом и сам акт о штрафе тоже был составлен с нарушениями. Так, там не указано, в чем именно компания препятствовала проверяющему органу, и не указана дата правонарушения. Кроме того, мы считаем неправомерным, что штраф был рассчитан от оборота всей компании, а не отделения, в котором осуществлялась проверка. К тому же контролирующий орган сразу выбрал максимальный из возможных штрафов, хотя на практике даже суд не избирает высшую меру наказания, особенно если нарушение было совершено в первый раз", - говорится в заявлении.

Второй штраф в размере 174 млн гривен касается заявления гражданина, который в марте пожаловался на то, что его якобы обсчитали в одном из отделений в городе Чугуев.

Востребованные в ходе проверки документы также не были предоставлены, и 2 июля Госпродпотребслужбой было вынесено постановление о наложении взыскания в размере 174 миллиона гривен, что составляет 10% от объема реализованной продукции ООО "Новая почта" за март 2021 года.

Напомним, что "Новая почта" - крупнейшая частная почта в Украине. Она имеет более 1 220 отделений, специализирующихся на экспресс-доставке документов, посылок и грузов.

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