Украина сократила добычу природного газа

Украина сократила добычу природного газа

За первые 6 месяцев 2021 года Украина добыла 9,750 млрд кубометров природного газа - это на 4% меньше, чем в 2020 году. Об этом свидетельствуют оперативные данные ООО "Оператор ГТС Украины" и расчеты издания ExPro.

Отмечается, что по сравнению с 2019 годом добыча сократилась на 7%.

При этом, наибольшее сокращение добычи наблюдается в государственных компаний - АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта".

Как отмечается на сайте "Укргаздобычы", компания в январе-июне 2021 года сократила добычу газа на 5,3% или 0,38 млрд куб.м до уровня 6,8 млрд куб.м.

"В течение июня Укргаздобыча сократила негативную динамику и обеспечила добычу 1,1 млрд куб.м газа (минус 4,2%, или 49 млн куб.м до показателя аналогичного периода прошлого года) и отпуск 1,06 млрд куб.м газа (минус 4%, или 44,7 млн куб.м)", - добавили в компании.

В то же время "Укрнафта" сократила добычу на 7,3% - до 542 млн куб м.

А "Черноморнефтегаз", напротив, увеличил объемы добычи в указанный период почти на 9% - до 5 млн куб м.

"Добыча частных компаний стабилизировался по результатам работы в январе-июне 2021г - на уровне 2,42 млрд куб м. Стоит отметить, что в предыдущие месяцы добыча частными компаниями также была ниже, чем в прошлом году. Однако, частные добытчики активно наращивают добычу в последние месяцы.

Наращиванию добычи способствует увеличение инвестиций в газодобычу и бурение. Рост инвестиций происходит на фоне рекордно высоких цен на природный газ в Украину. Вместе с тем, добыча государственных компаний продолжает падать", - пишет ExPro.

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