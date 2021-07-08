Индия отказалась вводить антидемпинг на медный прокат

Индия отказалась вводить антидемпинг на медный прокат

Министерство финансов Индии не утвердило решение Министерства торговли и промышленности о введении антидемпинговых пошлин на листовой прокат из меди и ее сплавов, импортируемый из шести стран – Китая, Малайзии, Непала, Таиланда, Шри Ланка и Южной Кореи.

По итогам расследования, инициированного индийской компанией Agrawal Metal Works в апреле 2020 г., было установлено, что поставки данной продукции из шести стран осуществлялись по демпинговым ценам. Размер антидемпинговых пошлин, от которых были освобождены только некоторые корейские экспортеры, должен был составить от $42 до $1077 за тю

Тем не менее, Министерство финансов встало на сторону индийских потребителей медной продукции. Они просили не вводить ограничения, так как опасались, что это может привести к дефициту медного листового проката и повышению цен на него.

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