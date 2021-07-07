В НБУ рассказали, сколько изъяли фальшивых банкнот с начала года

Всего с начала 2021 года изъято 11?551 штуку поддельных банкнот на сумму 4?804 тыс. грн. Об этом во время брифинга в НБУ заявил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

В НБУ рассказали, сколько изъяли фальшивых банкнот с начала года
Фото: rbc.ua

Где больше всего подделок

По его словам, больше всего поддельных банкнот было изъято в Киеве — 5 штук на сумму 1?992 тыс. грн.

По словам Зайвенко, подавляющее количество (96,4%) изъятых из обращения поддельных банкнот гривны приходилось на банкноты старого образца. Соотношение между подделками старого и нового образца каждого номинала остается практически неизменным в течение 2020 года и отчетного периода 2021 года.

Сколько изъято поддельных банкнот

В первом полугодии было изъято:

  • банкот номиналом 20 грн (образца до 2007 года) — 18 штук, а образцов (2014?2019 года) — 3 штуки.
  • 50-гривневых банкнот — 364 штуки (до 2007 года).
  • 100 грн — 303 штуки старого образца и 77 штук нового образца.
  • 200 грн — 2?522 штуки (до 2007 года), 6 штук — нового образца.
  • 500 грн — 7?913 штук старого образца и 98 штук нового образца.
  • 236 штуки купюр номиналом 1000 грн.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что подделывать наличную гривну стали вдвое чаще. Такие данные зафиксированы в годовом отчете Нацбанка 2020 года, обнародованном регулятором. Новеньких поддельных купюр номиналом в 1000 грн было изъято 148 штук.

Среди изъятых из обращения в 2020 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:

  • доллары США (86% от общего количества всех изъятых подделок инвалюты)
  • евро (12%);
  • роSSийские рубли и английские фунты стерлингов (2%).

Подделки номиналом:

  • 100 долларов США составляли 95% от общего количества изъятых долларовых подделок;
  • 50 и 500 евро — соответственно 30% и 29% от общего количества изъятых европодделок;
  • 5000 и 1000 роSSийских рублей — соответственно 74% и 26% от общего количества изъятых поддельных роSSийских рублей.

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