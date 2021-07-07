С 1 июля уже зарегистрированы 322 сделки купли-продажи земли — Шмыгаль

За шесть дней функционирования рынка земли зарегистрированы 322 сделки по покупке-продаже земельных участков сельхозназначения, на отчуждение которых ранее распространялся мораторий. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров в среду, 7 июля, сообщается в фейсбуке Кабмина.

Фото: slovoidilo.ua

«Рынок земли запущен, сделки с землей сельхозназначения заключаются прозрачно и согласно установленным процедурам», — отметил премьер.

«Запуск рынка земли — одно из наибольших достижений за время независимости Украины, предоставившее ее гражданам возможность не только владеть землей, но и свободно распоряжаться ею» — Денис Шмыгаль

Премьер уточнил, что мифы относительно массовой распродажи земли и вывоза за границу украинского чернозема не подтвердились. Подобное положение дел сохранится и в будущем.

Контекст

Запускаемый в рамках проводимой правительством земельной реформы рынок земель сельскохозяйственного назначения начал работать 1 июля. На первом этапе реформы покупать и продавать земельные участки смогут только граждане Украины. Одно физическое лицо сможет иметь в распоряжении не более 100 га.

Право приобретать землю сельхозназначения 1 января 2024 года получат юридические лица, созданные согласно законодательству Украины. При этом конечный бенефициар одного или нескольких юрлиц сможет консолидировать через них совокупно не более 10 тыс. га.