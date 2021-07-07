Китай усилит надзор за компаниями, акции которых котируются на зарубежных биржах

Китай усилит надзор за компаниями, акции которых котируются на зарубежных биржах. Такое заявление сделало правительство страны через несколько дней после того, как Пекин начал расследование в отношении сервиса такси Didi Global Inc (DIDI.N) во время его листинга на американской фондовой бирже, — сообщает Reuters.

Китай усилит надзор за компаниями, акции которых котируются на зарубежных биржах
Фото: ukrinform.ua

Почему нужны ограничения

Предполагается, что нововведения позволят Китаю усовершенствовать регулирование трансграничного потока данных, ограничить и наказать незаконную деятельность, такую как мошенничество и манипуляции с ценными бумагами, а также инсайдерскую торговлю, утверждает правительство.

Китай также будет проверять источники финансовых поступлений при инвестициях в ценные бумаги и контролировать коэффициенты левереджа, говорится в заявлении.

Рынки капитала США были привлекательным источником финансирования для китайских компаний в течение последнего десятилетия, но риск жесткого контроля может удержать китайские компании от листинга на американских рынках.

«Гонения Didi — это новый фронт в Китайском технологическом наступлении; теперь это вопрос суверенитета», — цитирует агентство специалиста по китайской экономике, сотрудника фирмы инвестиционных исследований TS Lombart, Рори Грин. «Начинается битва за суверенитет в информационном поле и Китай уже полностью мобилизовался. Становится все более понятным, что правительства по всему миру осознали важность данных и необходимость регулировать частные фирмы, контролирующие их генерацию и потоки».

Что происходило с Didi

Как писал «Минфин», китайский сервис такси Didi в конце июня привлек на IPO около $4,4 млрд.

Но в понедельник, 5 июля, Управление по вопросам киберпространства Китая (CAC) сообщило на своем сайте, что сервис заказа такси Didi должен быть удален из магазинов приложений .

Во вторник акции Didi упали на 25% в предрыночной сессии.

Китайские компании, акции которых котируются на американских биржах, включая Full Truck Alliance (YMM.N) и Kanzhun Ltd (BZ.O), также упали в цене после сделанного в понедельник заявления CAC о киберрасследовании связанных с ними предприятий.

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