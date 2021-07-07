Китай усилит надзор за компаниями, акции которых котируются на зарубежных биржах. Такое заявление сделало правительство страны через несколько дней после того, как Пекин начал расследование в отношении сервиса такси Didi Global Inc (DIDI.N) во время его листинга на американской фондовой бирже, — сообщает Reuters.

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Почему нужны ограничения

Предполагается, что нововведения позволят Китаю усовершенствовать регулирование трансграничного потока данных, ограничить и наказать незаконную деятельность, такую как мошенничество и манипуляции с ценными бумагами, а также инсайдерскую торговлю, утверждает правительство.

Китай также будет проверять источники финансовых поступлений при инвестициях в ценные бумаги и контролировать коэффициенты левереджа, говорится в заявлении.

Рынки капитала США были привлекательным источником финансирования для китайских компаний в течение последнего десятилетия, но риск жесткого контроля может удержать китайские компании от листинга на американских рынках.

«Гонения Didi — это новый фронт в Китайском технологическом наступлении; теперь это вопрос суверенитета», — цитирует агентство специалиста по китайской экономике, сотрудника фирмы инвестиционных исследований TS Lombart, Рори Грин. «Начинается битва за суверенитет в информационном поле и Китай уже полностью мобилизовался. Становится все более понятным, что правительства по всему миру осознали важность данных и необходимость регулировать частные фирмы, контролирующие их генерацию и потоки».

Что происходило с Didi

Как писал «Минфин», китайский сервис такси Didi в конце июня привлек на IPO около $4,4 млрд.

Но в понедельник, 5 июля, Управление по вопросам киберпространства Китая (CAC) сообщило на своем сайте, что сервис заказа такси Didi должен быть удален из магазинов приложений .

Во вторник акции Didi упали на 25% в предрыночной сессии.

Китайские компании, акции которых котируются на американских биржах, включая Full Truck Alliance (YMM.N) и Kanzhun Ltd (BZ.O), также упали в цене после сделанного в понедельник заявления CAC о киберрасследовании связанных с ними предприятий.