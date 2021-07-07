НБУ изменит дизайн 1- и 2-гривневых монет

Они должны стать более удобными в использовании.

НБУ изменит дизайн 1- и 2-гривневых монет
Фото: Єлизавета Сергієнко/пресслужба НБУ

Национальный банк работает над изменением дизайна монет номиналом 1 и 2 гривни, чтобы они стали более удобными в использовании.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан , передает Укринформ.

"Пока мы не рассматриваем оптимизацию банкнотно-монетного ряда. Однако мы услышали жалобы украинцев на качество монет 1 и 2 гривни и сейчас работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для слабовидящих и пожилого возраста", - сказал Шабан.

Напомним, НБУ выпустил в оборот монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривни в апреле 2018-го. Печать банкнот номиналом 1 и 2 гривни остановили.

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