Обвал цен на электроэнергию в июле приведет к необратимым последствиям

Обвал цен на электроэнергию в июле приведет к необратимым последствиям

ПАО "Донбассэнерго" предупреждает, что лавинный обвал цен на электроэнергию в июле текущего года приведет к необратимым последствиям для всей энергосистемы Украины.

Систематические манипуляции на рынке, а также несовершенство регуляторных норм, в рамках которых вынуждена работать энергогенерация Украины, привели к тому, что цена на рынке «на сутки вперед» (РСВ) в мае составила 930 грн/МВт*ч, в июне — 1362 грн/МВт*ч. Только за 6 дней июля цена "обвалилась" уже до 770 грн/МВт*ч. Таким образом, за несколько дней текущего месяца цена на РСВ достигла самой низкой отметки — без каких-либо на то обоснованных причин — за всю историю существования новой модели рынка.

ПАО "Донбассэнерго" заявило, что уже долгое время генерирует только убытки, следствием чего стала невозможность оплачивать услуги НЭК "Укрэнерго", что привело к присвоению компании статуса "дефолтный" со стороны последней.

"Если немедленно не стабилизировать ситуацию, накопление угольной продукции на складах для подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2021 - 2022 году энергогенерирующими компаниями Украины исключается. Бездействие Регулятора может привести к тому, что генерирующие компании вскоре не смогут выполнять собственные финансовые обязательства перед контрагентами и персоналом, что приведет к последующему банкротству предприятий энергетической отрасли и социальному взрыву — увольнению десятков тысяч людей", - говорится в сообщении компании полученном по электронной почте.

Пресс-служба "Донбассэнерго" подчеркнула, что в условиях недостаточного уровня собственных мощностей о стратегической цели Украины на 2022 год — синхронизации с европейской энергосистемой ENTSO-E — не может быть и речи.

"Донбассэнерго" призвало регулятора и все государственные органы власти немедленно вмешаться и исправить сложившуюся ситуацию на рынке электроэнергии, пресечь манипуляции и разработать мероприятия для недопущения подобных масштабных катастроф на рынке в дальнейшем.

МинПром по материалам Металлургпром

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